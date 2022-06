Ercolanese - Annunciata la nuova guida: si tratta di mister Di Pasquale

Stagione conclusa, si programma il futuro. Con la chiusura dell'annata sportiva, l'Ercolanese ha salutato mister Gaetano Perrella. Le parti si sono separate dopo un cammino soddisfacente, i granata hanno chiuso nella parte alta della classifica del Girone B di Eccellenza. La società si è messa alla ricerca di un valido erede e ha raggiunto un accordo di massima con Raffaele Di Pasquale. Per il tecnico è un ritorno importante: la bacheca personale è di quelle di rilievo. Questa la nota del club vesuviano:

"La società Ercolanese è lieta di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Raffaele Di Pasquale. Per Di Pasquale si tratta di un gradito ritorno, l’esperto tecnico partenopeo, laureato con 110 e lode, ordinario di educazione fisica, vanta un “palmares” eccellente:

- Campione d’Italia Juniores;

- 4 Campionati di Promozione;

- 3 Campionati di Eccellenza;;

- 2 Coppe Italia Regionali;

Raffaele Di Pasquale ad oggi in Italia, è l’unico allenatore ad aver vinto nella stessa stagione sportiva, campionato e coppa nelle 3 manifestazioni regionali (Under 18, Promozione ed Eccellenza). Tutta la società augura al nuovo allenatore, autentico maestro di calcio, le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico. Benvenuto Mister".