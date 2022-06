Ercolanese e Basso si salutano: "Ringrazio tutti, è stato un grande viaggio"

L'Ercolanese e Vincenzo Basso non continueranno assieme l'avventura. Il matrimonio tra le parti giunge al termine, il capitano lascia i colori granata dopo un rendimento importante nell'ultima stagione. A comunicare il divorzio è stato il club vesuviano con un comunicato ufficiale: "Si separano le strade professionali tra l'Ercolanese ed il suo Capitano Vincenzo Basso, ma resta vivo nel cuore di tutti la grande annata ed i 20 centri messi a segno dall'atleta. Tutta la Società ringrazia Vincenzo Basso per il grande lavoro svolto e gli augura le migliori fortune personali e professionali".

Basso ha salutato la piazza con un messaggio: "È stato un grande viaggio fatto di emozioni, delusioni, gioie e sacrifici. La nostra forza era il gruppo, insieme abbiamo condiviso nello spogliatoio ognuno i problemi dell’altro. Il segreto? Eravamo una famiglia. Un gruppo che difficilmente si crea in queste categorie. Voglio ringraziare tutta la dirigenza, i presidenti che mi hanno accolto come un figlio: non mi hanno fatto mancare nulla. Ringrazio i fratelli Vilardi che sono persone che amo, li conosco da tempo. Un ringraziamento a Salvatore Di Dato, lo reputo un grande uomo. Un ringraziamento particolare al presidente Cuciniello, gli voglio un gran bene. Ringrazio il pubblico granata ed Ercolano, città che amo. Infine, ringrazio Dio perché mi spinge ad andare avanti in ogni momento. Senza di lui, sono il nulla. Che vi possa benedire e proteggere, Grazie Ercolano".