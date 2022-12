Eccellenza Campania/Girone A - Soltanto un pari per lo Sporting Club Ercolanese: è 0-0 con l'Albanova

Secondo pareggio consecutivo e senza reti, terzo match all'asciutto per lo Sporting Club Ercolanese che chiude con uno 0-0 contro l'Albanova il girone d'andata.Ambrosino schiera dal primo minuto l'ultimo arrivato Galesio e i compagni cercano la sua altezza e velocità. Al 2' Panico lancia proprio l'argentino che arriva alla conclusione, ma è in fuorigioco per pochi centimetri. L'attacco è vivo, Esposito converge verso il centro dell'area e tenta la conclusione con il destro a rientrare: Vivace è attento e mette in angolo. Al 42' gli ospiti sfiorano il bersaglio con Damiano, il tiro-cross termina sulla parte superiore della traversa. Ad inizio ripresa ghiotta occasione per i padroni di casa, ma Esposito si fa neutralizzare la giocata. Poi attira i riflettori Maiellaro con una grande parata sulla botta dalla distanza di De Rosa. Succede poco o nulla nella seconda parte della gara, al triplice fischio si conferma il pari senza reti.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Matrone ‘03, Carbonaro, Esperimento, Di Finizio (55’ Caccia), Panico (76’ Pesce), Tufano, Sorrentino ‘04, Bacio Terracino (52’ Cardone), Galesio, Esposito F. A disposizione: Esposito M. ‘05, Borrelli, Iodice ‘04, Fusco ‘04, Estate ‘05, Contarin. Allenatore: Salvatore Ambrosino

Albanova: Vivace ‘03, Sparano, Sieno, Palumbo V. (62’ Granato ‘03)., Tommasini, De Miranda, Fontanarosa, De Rosa, Grezio (70’ Palumbo R.), Cestrone (82’ Mascolo), Damiano ‘04. A disposizione: Ferraro ‘05, Falco G., Falco E. ‘04, Zavarone ‘05, Accietto ‘03, La Pietra. Allenatore: Andrea Ciaramella

Arbitro: Rifatto di Napoli

Ammoniti: Panico, Carbonaro, Galesio, Sorrentino (E), Sparano, Sieno, Tommasini (A)