Eccellenza Campania/Girone A - Doppio Simonetti e Longo, l'Ischia schianta il Sant'Antonio Abate

Un'altra prova di spessore, su un campo ostico e insidioso. L'Ischia batte il Sant'Antonio Abate allo Stadio Vigilante Varone, si conferma al vertice e risponde alla coppia Pompei-Napoli United. Altro successo per la squadra di Enrico Buonocore che si afferma contro una squadra - quella allenata da Mario Di Nola - chiamata a far punti. Parte col piede sull'accelatore Simonetti che si mette in evidenza con un lancio per Longo, l'attaccante viene steso dall'estremo difensore al 15' e si guadagna la massima punizione. Dal dischetto si presenta proprio Simonetti che trafigge Manno e spiana la strada agli isolani. Alla mezz'ora, Florio scodella per la botta di Arcamone: la parte esterna del palo dice di no. Al 36' Simonetti riceve, si accentra e lascia partire un tiro che fulmina il portiere. Ad avvio ripresa, bastano nove giri di cronometro a Longo per timbrare ancora il cartellino e calare il tris su suggerimento di Brienza. Uno dei pochi sussulti dei padroni di casa è di Sorriso con un piazzato, nel finale annullato anche un gol a Trofa per posizione di fuorigioco.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Manno (46' Martoriello), Esposito, Girardi, Di Ruocco, Sorriso V., Sorriso A., Napolitano, Acampora. La Torre (69' Comegna), Sibilio (46' Scognamiglio), Longobardi (46' Balzano). A disposizione: Salese, Cesarano, Orlando, Malafronte, Gargiulo. Allenatore: Di Nola

Ischia: Gemito, Florio, Ballirano (57' Arcamone M.), Arcamone G.G. (77' Buono L.), Chiariello, Pastore, Trofa, Matute, Longo (69' Padin), Brienza (81' Matarese), Simonetti (81' Pesce). A disposizione: Mazzella, Buono S., Patalano, De Luise. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Vitalii Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 15' rig. Simonetti, 36' Simonetti; 54' Longo

Ammoniti: Ballirano (I), Sorriso V. (S), Brienza (I)