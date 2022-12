Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United regola il Givova Capri Anacapri: tris dei Leoni al Vallefuoco

Mantenere il vertice della classifica e mettere pressione sulle altre per il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. Allo Stadio Vallefuoco di Mugnano, però, arriva una squadra alla ricerca di punti salvezza: il Givova Capri Anacapri di Gennaro Monaco. La cronaca si apre con i tentativi del reparto offensivo dei Leoni, ci provano il neo-arrivato Carissimi e Cittadini: D’Andrea sale in cattedra con un paio di interventi di ottima fattura e sventa le occasioni create dai padroni di casa. Al 22’ si concretizza la pressione dei locali, con Gentile che di sinistro buca l’estremo difensore dall’interno dell’area di rigore e sblocca la contesa. Trascorrono due minuti, gli isolani vanno in tilt e la brigata di Maradona jr. ne approfitta: tocco da pochi passi di Carissimi e 2-0 a Mugnano. La reazione degli ospiti è affidata a una conclusione da fuori di Carandente al 37’, all’intervallo resiste il doppio vantaggio del Napoli United. Al rientro in campo, il Givova Capri Anacapri è più determinato e sfiora la rete con Buondonno al 48’: il jolly di Monaco spedisce fuori di un soffio da distanza ravvicinata. Al 58’ Carandente raccoglie una respinta di Ascione e accorcia le distanze nel punteggio. Dopo una fase di leggera sofferenza, i Leoni calano il tris con una punizione magistrale di Gioielli. Mosca e compagni non demordono nonostante il risultato sfavorevole e continuano a costruire, non mancano le proteste per un presunto penalty non assegnato dal direttore di gara. Si chiude così il girone d’andata per le due formazioni, con il Napoli United che mantiene la vetta e stacca momentaneamente le avversarie. Il Givova Capri Anacapri resta in zona retrocessione, ma buone indicazioni sono arrivate a mister Monaco. Il prossimo appuntamento per Arario e soci sarà ancora in casa contro il Massa Lubrense, mentre gli isolani faranno visita alla Maddalonese.