Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei viaggia sulle ali di Malafronte: Villa Literno sconfitto al Bellucci

Successo all’inglese per il Pompei che batte il Villa Literno allo Stadio Bellucci e tiene il passo al vertice della classifica del Girone A di Eccellenza. La squadra di Roberto Carannante risponde presente alle vittorie di Napoli United (in mattinata, ndr) e Ischia (in contemporanea, ndr). Subito ottima partenza per i rossoblù. Cross di Leone per la testa di Gargiulo e Casolare respinge, Spinola raccoglie ma la palla viene allontana sui piedi di Malafronte: destro vincente per l’attaccante che buca l’estremo difensore. Al 9’ Spinola ci prova da fuori, ma il portiere si oppone. Quest’ultimo è protagonista anche all’11’ sulla botta sicura di Gargiulo. Al 13’ Leone spara direttamente tra le braccia di Casolare, poi al 20’ grande chance di Spinola che non si concretizza. Al 23’ Malafronte, di testa, gira alto e solo alla mezz’ora giunge il raddoppio. Spinola vede Malafronte in area, nonostante il disturbo della retroguardia il bomber trova il varco vincente. I padroni di casa restano in proiezione offensiva con Caiazzo, ma il risultato non cambia ulteriormente. La ripresa si apre con una punizione di Cafaro, deviata in angolo dalla barriera rossoblù. Al 56’ tiro-cross di Lepre dal fondo, Casolare smanaccia. Al 58’ angolo di Gatta per Gargiulo, Conte riesce a spazzare. Al 67’ apertura di Spinola per Lepre che va al tiro e si vede la porta chiusa da Casolare. Al 71’ il portiere biancorosso si supera su Tedesco, al 73’ Marin carica debolmente di testa. Nel finale da segnalare un’incornata alta di Pepe e un tentativo a giro di Tedesco. Al triplice fischio festeggia il Pompei, mentre il Villa Literno esce ko dal Bellucci.

Il tabellino

Pompei: Rendina, Caiazzo, Carotenuto, Gatta (83' Savino), Di Pietro, Albanese, Leone (61' Marin), Gargiulo, Malafronte, Spinola (69' Tedesco), Lepre (88' Improta). A disposizione: Del Gaudio, De Angelis, Marciano, Lamontagna, Di Paola. Allenatore: R. Carannante.

Villa Literno: Casolare, Liguori, Giannetti, Pragliola, Pepe, Vallefuoco, Cafaro, F. Ammaturo (35' Tuccillo), Albano (65' V. Ammaturo), Romano (74' Ciccarelli), Conte (88' Diana). A disposizione: Mallardo, Roma, Savarese, Sbordone, Palumbo. Allenatore: V. Carannante.

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno

Marcatori: 5' e 30' Malafronte