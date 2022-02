Eccellenza Campania - Il punto sul Girone A: tre squilli del Pomigliano, pari tra Ottaviano e Vis Ariano

Un programma modificato in corso d'opera, impegni rinviati a causa delle condizioni climatiche non favorevoli. Il diciannovesimo turno del Girone A di Eccellenza è stato contraddistinto per diversi posticipi: tuttavia, le due partenopee impegnate nelle sfide odierne sono scese regolarmente in campo. Il Pomigliano ha ospitato il Forza e Coraggio allo Stadio Gobbato, l'Ottaviano ha sfidato la Vis Ariano Accadia nel confronto per la zona salvezza.

Torna al successo la compagine granata che schianta i sanniti tra le mura amiche. La formazione locale ritrova un successo che mancava da otto turni, dalla trasferta sul campo del Grotta. Un risultato utile per il Pomigliano che infila una vittoria che permette il rilancio in graduatoria. La sfida si apre al quarto d'ora col lampo di Esposito che vale il vantaggio dei padroni di casa. Il team di mister Mario Di Nola non abbassa il baricentro e, nonostante la volontà degli ospiti di agganciare il pareggio, riesce a dilagare nel corso della ripresa. Ci pensa Marotta al 52' a raddoppiare e mettere i suoi in una situazione più tranquilla. Al 74' c'è spazio anche per Signore che cala il tris e chiude definitivamente i conti allo Stadio Gobbato.

Nell'impianto del Comunale, invece, va in scena il confronto tra due compagini in una posizione di classifica tutt'altro che rilassata. I vesuviani in maglia rossoblù, reduci dalla sconfitta in esterna sul manto erboso dell'Audax Cervinara, affrontano il fanalino di coda, in salute dopo i due risultati positivi di fila. L'Ottaviano passa in vantaggio al 31' con la rete di Sheriff che sblocca la sfida e regala il momentaneo 1-0 alla brigata di casa. Al 71', però, la Vis Ariano pareggia con Bernardo che fissa l'1-1 e consente agli irpini di strappare il quarto punto in campionato. Entrambe non cambiano la situazione di graduatoria e rischiano nella zona calda: i prossimi impegni risulteranno decisivi per il futuro.

Il ventesimo turno del Girone A riserverà l'incontro tra Pomigliano e Virtus Campania, mentre l'Ottaviano sarà ospite del Saviano al Pierro.