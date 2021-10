Eccellenza Campania/Girone A - Palmese rallentata dal Forza e Coraggio: Kriuca apre, Barbarisi pareggia

Il confronto tra Palmese e Forza e Coraggio si chiude senza vincitori. Un testa a testa andato in archivio con il punteggio di 1-1. I partenopei cercano in più occasioni la strada della vittoria, i sanniti si oppongono con una prestazione di consistenza e sacrificio. Bottino diviso e punto che muove la classifica per ambedue.

Il match del Comunale di Ottaviano è subito avverso alla formazione - temporaneamente - locale. È Kriuca, ad avvio partita, a capitalizzare la manovra insistita dei giallorossi. I rossoneri accusano il colpo, tuttavia Befi e compagni continuano a macinare gioco e ad applicare i dettami tattici del tecnico. Ed è proprio l'attaccante di casa a rendersi pericoloso, senza successo e con la retroguardia ospite che tiene alta l'attenzione. Ancora Befi, nella parte centrale del primo tempo, ci prova con la testa ma non trova lo specchio. I sanniti hanno la chance per raddoppiare in seguito a un clamoroso errore di Ricci in uscita, Pulcino è disinnescato dalle mani di Munao.

La ripresa è di marca rossonera, la Palmese entra con un piglio differente e al 55' pareggia. Traversone invitante, Barbarisi è pronto all'appuntamento: impatto perfetto e sfera che si infila in rete. Riprende quota l'azione locale, le disattenzioni nel momento clou non favoriscono la rimonta completa. Pietropinto prova a scuotere la squadra con gli ingressi dalla panchina, soltanto nel finale arrivano opportunità ghiotte. All'83' è strepitoso Napolitano che abbassa la saracinesca, all'85' Guarro non centra la porta in acrobazia. La partita termina con l'espulsione di Ricci per intervento irruento e duro su Befi, costretto ad uscire in barella.