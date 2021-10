Eccellenza Campania/Girone B - Pianura Napoli Nord-Savoia 1-2: biancoscudati corsari al Simpatia, Liberti decide con una doppietta

12.56 - Vittoria per il Savoia in esterna, tre punti per i biancoscudati che mettono in fila la seconda vittoria consecutiva. Male il Pianura, mai pericoloso e soltanto nel finale in gol con il sigillo di Catanzaro che sfrutta l'indecisione degli avversari. Ancora zero punti in classifica per la brigata locale, scala posizioni il gruppo di Torre Annunziata.

90'+6' - Finale di grande spettacolo al Simpatia, al triplice fischio è 1-2 per il Savoia.

90'+1' - GOL PIANURA! Accorcia il subentrato Catanzaro che approfitta di una disattenzione dei biancoscudati e spedisce in rete l'assist di Coppola.

90' - Esordio per Conti che fa rifiatare Napolitano.

88' - Il cronometro si avvicina al 90', Savoia in controllo. Il Pianura non riesce ad incidere.

84' - Proteste reiterate dalla panchina del Pianura, l'arbitro sventola il rosso ad un collaboratore a bordocampo.

80' - Questa volta il suggerimento di Annunziata è giusto, Raffaele Russo tarda nella conclusione e Marchese tiene la sfera tra i guantoni.

79' - Grande giocata di Passariello, Annunziata sbaglia il passaggio decisivo.

75' - Passariello sfonda dal vertice sinistro dell'area e si avvicina alla porta, c'è un contatto ma l'arbitro sventola il cartellino giallo per simulazione.

72' - Il Pianura sostituisce Rho per Borzaghelli.

71' - Chance anche per Annunziata, fuori bomber Trimarco.

68' - Trimarco pesca Liberti, mancino largo: il numero 8 va vicino alla tripletta.

67' - Grandissima giocata di Raffaele Russo, appena entrato: l'esterno controlla e calcia in acrobazia, Marchese blocca.

66' - Esce anche De Stefano, spazio per Raffaele Russo.

63' - Il Pianura si salva sulla giocata da calcio piazzato del Savoia, Liberti sempre pericoloso in area.

62' - Chiusura dura di Petrone su De Stefano, tantissimi contatti e gioco spesso interrotto al Simpatia.

60' - Napolitano spreca il tris davanti a Marchese, tiro a lato per il centrocampista.

59' - Ottima ripartenza del Savoia con Carlo Russo a tu per tu con Marchese: bravissimo il portiere a restare in piedi e disinnescare la conclusione del subentrato.

56' - Si accomoda in panchina Orefice dopo una prestazione di spessore, entra Passariello.

55' - Pericolosi gli azzurri di Carannante con Coppola che non trova lo specchio con un tentativo da buona posizione.

54' - Colonna si invola sulla corsia destra e punta Spavone, il difensore è attento a rubare il pallone e conquistare un fallo.

52' - Guizzo di Liberti in area di rigore, il tocco non è preciso. Il centrocampista neo-arrivato è incontenibile.

51' - Cambio per il Savoia, Russo preleva De Rosa. Per il team locale, Catanzaro sostituisce Franco.

50' - Inizia a muoversi la panchina degli ospiti, Carannante studia eventuali movimenti in questo secondo tempo.

48' - Ancora il Savoia a tenere alto il baricentro con Orefice sugli scudi, il Pianura Napoli Nord non riesce a ripartire.

46' - Fischio d'inizio della ripresa da parte del direttore di gara Di Placido, un'altra sostituzione per i padroni di casa: Pignatelli sostituisce Esposito.

12.03 - Le squadre rientrano sul rettangolo verde per la ripresa.

11.50 - Il Savoia va a riposo sul punteggio di 0-2 sul campo del Pianura Napoli Nord. Protagonista Liberti con una doppietta in grande stile al debutto.

45'+2' - Landi si rifugia in angolo su un colpo di testa di Vaino. Il primo tempo si chiude con un tiro a giro di De Stefano che finisce sul fondo.

45' - Annullato un gol al Savoia: Liberti serve Trimarco, l'attaccante parte da posizione irregolare e segna. L'arbitro ferma tutto.

43' - Mancino di De Rosa da buona mattonella, Marchese neutralizza.

42' - Tre minuti al termine della prima frazione, Savoia in totale controllo.

39' - Colonna calcia in posizione precaria, sinistro abbondantemente largo.

37' - Traversone di Orefice verso Esperimento, il difensore non può ribadire in porta per la presenza di Esposito ad ostacolarlo.

36' - Gli oplontini gestiscono il doppio vantaggio, i padroni di casa rallentano gli avversari con continui falli.

33' - Savoia vicino al tris, destro di Trimarco: Marchese respinge. Sulla ribattuta De Stefano non riesce a coordinarsi e spedisce fuori con la porta sguarnita.

32' - GOL SAVOIA! Ancora Liberti, sempre Liberti. Marchese allontana una punizione, Napolitano calcia dalla distanze e colpisce la traversa. Il pallone arriva al numero 8 che scarica un tiro perfetto sotto la traversa.

31' - Intervento in ritardo di Franco su Orefice, primo cartellino giallo.

30' - Primo cambio per il Pianura Napoli Nord, Guzzovaglia lascia il posto a Rho.

28' - Ci riprova Napolitano, l'esecuzione è simile alla precedente. Intensità della manovra più bassa in questi minuti.

25' - Napolitano si incarica della battuta di una punizione dai venticinque metri, il destro è lontano dalla porta.

22' - Buona cornice di pubblico ad accompagnare il match, incessante il tifo da entrambe le parti.

19' - De Stefano ruba la sfera a Franco, tiro da posizione defilata e deviazione in angolo. Dagli sviluppi del corner, ancora Liberti con l'incornata trova Marchese sulla sua strada.

18' - Partita molto fisica, non mancano i contatti sul rettangolo verde del Simpatia. Il Savoia mantiene il pallino del gioco, molto aggressivo il Pianura alla ricerca dell'azione giusta.

16' - Sinistro di De Rosa, la retroguardia locale si difende bene e regge l'urto.

14' - Gli azzurri di Carannante cercano di imbastire azioni offensive, un colpo di testa di Coppola si spegne sul fondo.

12' - Colonna si affaccia in attacco con un destro debole e controllato da Landi.

11' - Miracolo di Marchese: il portiere compie una grande parata sulla spaccata di De Stefano. L'attaccante ci riprova poco dopo, ancora l'estremo difensore blocca.

10' - Si rinnova il duello tra Sozio e Orefice, il terzino non riesce a tenere la rapidità del secondo.

9' - Destro di Napolitano dalla lunga distanza, traiettoria larga.

7' - Il Pianura Napoli Nord prova a creare problemi alla difesa ospite, la squadra di Torre Annunziata fa buona guardia.

6' - Problemi per Orefice, tuttavia il biancoscudato può continuare.

5' - GOL SAVOIA! All'esordio Liberti timbra il cartellino. Traversone al bacio di Pisani dopo una ribattuta, il neo-arrivato si fa trovare pronto in area e con uno stacco aereo va in gol.

4' - Ancora in avanti il Savoia con Trimarco, secondo fuorigioco segnalato dall'assistente.

3' - Napolitano allarga per Orefice, l'esterno entra in area e punta il diretto marcatore: contatto, Di Placido fa continuare.

2' - Si duella a centrocampo, ritmi già alti in quest'avvio. Su una ripartenza, Trimarco viene steso e l'arbitro non interviene.

1' - Inizia la partita!

10.45 - Un quarto d'ora al fischio d'inizio della sfida, sarà il direttore di gara Marco Di Placido a guidare i novanta minuti del Simpatia. Gli assistenti saranno Vincenzo Vernacchio e Tommaso Iandolo.

Il tabellino

Pianura Napoli Nord: Marchese, Sozio, Petrone, Esposito (46' Pignatelli), Franco (51' Catanzaro), Vaino, Sinigaglia, Aldorisio, Coppola, Colonna, Guzzovaglia (30' Rho - 72' Borzaghelli). A disposizione: Ielpo, De Rosa, Russo C., Russo S., Simonte. Allenatore: Carannante

Savoia: Landi, Pisani, Spavone, Napolitano (90' Conti), Esperimento, Rega, Liberti, Orefice (56' Passariello), De Rosa (51' Russo C.), Trimarco (71' Annunziata), De Stefano (66' Russo R.). A disposizione: Merola, Alfano, Capozzi. Allenatore: Carannante

Arbitro: Marco Di Placido di Ariano Irpino

Assistenti: Vincenzo Vernacchio di Ariano Irpino e Tommaso Iandolo di Avellino

Marcatori: 5' Liberti (S), 32' Liberti (S), 91' Catanzaro (P)

Ammoniti: Franco, Pignatelli, Aldorisio (P), De Rosa, Passariello (S)

Il Pianura Napoli Nord attende il Savoia allo Stadio Simpatia per la quinta giornata del Girone B di Eccellenza. La formazione locale, ancora a secco di punti in classifica e alla ricerca di un riscatto immediato, accoglie i biancoscudati reduci dal successo sull'Albanova e decisi a conquistare il secondo hurrà di fila. È un vero e proprio scontro nella parte bassa della graduatoria, gli ospiti sono decisi a risalire gradualmente.