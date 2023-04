Eccellenza Campania/Girone A - Il Pomigliano passa in vantaggio, ma non basta: il Napoli United torna e fa poker

Il Napoli United va sotto nel risultato, ma non demorde: rimonta e Pomigliano battuto al triplice fischio. Altra ottima prestazione per i Leoni che fanno registrare il quarto risultato utile consecutivo: la zona playoff, però, è sfumata. Resta in piena griglia playout la compagine granata. I primi venti minuti non regalano grandi emozioni, la prima occasione è per gli ospiti al 22' con Carpetti che impegna Sacchettino. Poi lo scarico di Conte da fuori area ma la palla è sopra la traversa. Al 24' padroni di casa pericolosi con Somma su calcio d'angolo. Due minuti più tardi, il tiro di Gioielli è respinto da Torino. Al 33' vantaggio del Pomigliano con Sepe che buca la barriera e insacca. Nel finale di frazione pari locale con Baumwollspinner riceve dalla destra da Arario e fulmina Torino. Ad avvio ripresa, tocco di mano nell'area granata e rigore per il Napoli United: Arario dagli undici metri non sbaglia. Dopo due giri di lancette i Leoni calano il tris con Baumwollspinner che da due passi deposita in rete. Nelle battute conclusive, su assistenza di Renelus, Cittadini fa poker.

Il tabellino

Napoli United: Sacchettino, Langella R. (72' Scognamiglio), Somma (46' Cham), Pelliccia, Greco (53' Barone Lumaga), Diakhaby, Baumwollspinner, Gioielli (46' Carissimi), Renelus, Cittadini, Arario (20' st Giordano). A disposizione: Delgado Soares, Esposito, Langella S., Spagnoli. Allenatore: Improta

Pomigliano: Torino, D'Aniello, Gambardella, Sepe, Rosolino, Acampora, Carpetti (72' Siciliano), Conte, Iodice (86' Barbato), De Marco, Memoli. A disposizione: Sicignano, Guida, Cinquegrana, Vaiano, Albano. Allenatore: Todisco

Arbitro: D'Auria di Napoli

Marcatori: 33' Sepe (P), 41' Baumwollspinner (NU), 54' rig. Arario (NU), 56' Baumwollspinner (NU), 86' Cittadini (NU)

Espulso: Acampora (P)