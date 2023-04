Eccellenza Campania/Girone A - Ischia, è Serie D: battuta la Maddalonese, gialloblù vincitori del campionato

L’Ischia vince ad Arienzo contro una Maddalonese già salva e, complice la sconfitta in contemporanea del Casoria contro il Savoia (con l’ex Scalzone in grande spolvero), conquista la promozione in Serie D con una giornata d’anticipo. Si chiude, dunque, il discorso in vetta al Girone A di Eccellenza: il gruppo di Enrico Buonocore, protagonista di un campionato strepitoso e dominante, lascia l’Eccellenza e con merito torna nel campionato dilettantistico nazionale.

La cronaca si apre con una buona occasione per i gialloblù. Su un suggerimento di Trofa dalla corsia destra, Simonetti colpisce di testa: Cioce blocca la traiettoria centrale. Brutta notizia per la capolista al 4’: infortunio muscolare per Trofa che è costretto ad alzare bandiera bianca. Il tecnico deve giocarsi subito la carta Kikko Arcamone. Gli ospiti restano in proiezione offensiva e, dopo un corner velenoso allontanato dalla retroguardia, ci prova Cibelli dal limite: parabola alta sopra la traversa. Anche al quarto d’ora i ragazzi di Buonocore si spingono in zona avanzata con un passaggio di Florio per Simonetti, la conclusione di quest’ultimo è di facile lettura per Cioce. Al 18’ l’Ischia sblocca la contesa: su un altro cross di Florio, il portiere si oppone ma la sfera finisce dalle parti di Cibelli che di testa insacca. La Maddalonese va in tilt e l’Ischia raddoppia, viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. È proprio il laterale destro, su invenzione di Brienza, a beffare i granata con un diagonale vincente al 21’. Attorno alla mezz’ora, la prima della classe sfiora anche il tris. Soltanto nel finale di frazione, i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Gemito con un tentativo di Di Mauro. Nel corso della ripresa, Bovienzo prova a cambiare qualcosa nello scacchiere di partenza. Buonocore perde Cibelli che si accascia al suolo per problemi fisici: spazio a Longo. Al 59’ sventagliata di Percope, colpo di testa di De Marco e sfera di poco alta. Sulla ripartenza, Simonetti innesca Longo che non riesce a concludere e viene ostacolato da un difensore. Al 70’ Matute lancia Longo che punta la porta, ma sbaglia la giocata successiva. La Maddalonese cerca di accorciare nelle schermaglie conclusive con Colonna: Gemito risponde presente. Non succede altro, sul suolo casertano è festa gialloblù: con 90’ di anticipo, l’Ischia ritrova la Serie D.