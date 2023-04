Eccellenza Campania/Girone A - Il Savoia regola il Casoria e decide il campionato: l'ex Scalzone spiana la strada all'Ischia

Punti di platino per il Savoia che scavalca l’ostacolo Casoria e si assicura una vittoria preziosa per l’obiettivo salvezza. Il gruppo oplontino decide anche la corsa per la vetta: con la sconfitta, i viola dicono addio ai sogni di gloria, in Serie D ci va l’Ischia. Si sblocca immediatamente la partita allo Stadio Papa con l’eurogol di Scalzone. Proprio l’ex Ischia stappa l’equilibrio dopo tre giri di lancette con una conclusione da centrocampo che fulmina Capece: viola costretti a rincorrere e Bianchi subito aggressivi alla ricerca del bottino. Gli ospiti provano a reagire, ma sono i biancoscudati a condurre e ad incrementare il vantaggio. Al 24’ azione che si sviluppa sulla corsia sinistra. Scalzone supera il diretto marcatore con una gran finta e mette al centro dove Liberti anticipa tutti e gonfia la rete per il raddoppio. Le notizie che giungono da Arienzo, con l’Ischia ampiamente in vantaggio sulla Maddalonese, non aiutano l’undici di Perrella che soffre la determinazione e la voglia della brigata di Barbera, intenzionati ad assicurarsi la permanenza diretta in categoria. Nel recupero del primo tempo arriva anche il tris oplontino con un calcio di punizione battuto velocemente da Masi per lo scatto di Scalzone che timbra il cartellino: doppietta per l’attaccante che mette in ghiaccio la vittoria già all’intervallo e spiana la strada verso la Serie D alla sua vecchia squadra. Nel corso del secondo tempo, il Casoria riesce a rientrare in partita, andando due volte in gol e accorciando nel parziale, con i soliti Liguori ed Orefice. Il forcing però non basta: il Savoia si prende i tre punti in palio e resiste alle fiammate degli avversari.