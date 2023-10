Montecalcio beffato, il Real Forio pareggia al 93': Di Costanzo risponde a Di Lorenzo

Beffa per il Montecalcio, il match con il Real Forio termina 1-1 allo stadio Vezzuto Marasco. La truppa di Gennaro Illiano riesce a portarsi avanti all'alba del secondo tempo, ma sull'unica disattenzione viene punita dalla formazione di Angelo Iervolino: Di Costanzo riprende Di Lorenzo.

Dopo una fase iniziale di studio tra le due formazioni, sono gli ospiti a costruire la prima occasione con una conclusione di Di Costanzo dall'interno dell'area su assistenza di Pistola. L'attaccante alza troppo la mira da ottima posizione e manda fuori. La replica dei padroni di casa non si fa attendere con un colpo di testa di Fiorillo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore trova il tempo giusto per staccare in anticipo, ma non inquadra la porta difesa da Iandoli. Al 27' i biancoverdi tornano a farsi vedere dalle parti di Scolavino con un corner, Serrano risponde per i flegrei al 33' con un tiro distante dal bersaglio. Gli ultimi tentativi della frazione iniziale sono di Filosa da una parte e di Cirelli dall'altra, il risultato non si sblocca e le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità.

Meglio il Montecalcio in avvio di ripresa con il primo tentativo di Serrano su un'uscita errata di Iacono, Iandoli neutralizza la giocata del numero 17. L'approccio del Forio non è dei migliori e al 47' la squadra flegrea passa in vantaggio. Di Lorenzo, da posizione defilata, calcia di prima intenzione e trova l'angolo sul palo più lontano. Iandoli non può intervenire e il risultato al Vezzuto Marasco si sblocca. Il gol galvanizza la compagine locale che sfiora il raddoppio con Sieno e Cirelli. Il numero 9 di mister Illiano ci prova due volte, ma la retroguardia isolana si salva. Al 61' Cioffi innesca Serrano che converge ed esplode il mancino, traiettoria larga. L'intensità cala e per i biancoverdi non si registrano occasioni da gol. Nel recupero però cambia ancora il parziale. Il direttore di gara fischia un calcio di rigore agli ospiti, tante proteste per i biancazzurri: dal dischetto si presenta Di Costanzo che fulmina Scolavino, bravo soltanto ad intuire. Il nervosismo aumenta, fioccano cartellini e l'ultimo sussulto è del Montecalcio da palla inattiva. Il pacchetto arretrato del Forio regge all'urto e al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Montecalcio: Scolavino, Pollio, Sieno, Cioffi, Fiorillo, Viglietti, Castagna (80’ Gatta), Lamontagna, Cirelli (88’ Ioio), Serrano (72’ D’Abronzo), Di Lorenzo (83’ Lepre). A disp.: Isernia, Capuano, Del Giudice, Ricciolino, Carannante. All.: Illiano

Real Forio: Iandoli, D’Alessandro (71’ Guatieri), Iacono (81’ Musso), Cabrera, Pistola, Sogliuzzo, Arrulo (77’ Arcamone), Di Meglio (62’ Castagna), Filosa, Di Costanzo, Tomasin. A disp.: Musella, Peluso, Di Costanzo, Sirabella, Pelliccia. All.: Iervolino

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Marcatori: 47’ Di Lorenzo (M), 93’ rig. Di Costanzo (RF)