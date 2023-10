La Puteolana supera di misura il Quarto Afrograd: decide Alvino

Guizzo esterno e tre punti di platino per la Puteolana di De Michele, battuto il Quarto Afrograd a domicilio. Allo stadio Giarrusso decide una rete messa a segno da Alvino nella prima frazione di gioco. Bottino prezioso per i Diavoli Rossi che restano in scia delle altre big del torneo, ancora un passo falso invece per la squadra di Platone.

Eppure, la partita si apre con una prima occasione per i padroni di casa. L'equilibrio dei minuti iniziali viene spezzato da un tentativo di Guarino con un colpo di testa su una punizione di Ragosta, la traversa nega la gioia. Al 29' si sblocca la sfida e sono gli ospiti a trovare la via del gol. Con un calcio piazzato dalla distanza, Alvino supera Mola e porta in vantaggio i suoi. La rete alimenta l'entusiasmo della Puteolana che sfiora il raddoppio con un tiro di Pontillo al 35' e con un'incornata di Amelio di un soffio larga. Le fiammate conclusive del primo tempo sono di Gioielli al 39' e di Pesce su situazione da fermo al 45'. Il risultato resta in bilico anche nel corso del secondo tempo. Soltanto al 66' si registra una vera opportunità con il subentrato Cuomo che non riesce a concretizzare il passaggio di Alvino. Quest'ultimo si mette in evidenza all'82' con una conclusione deviata dalla difesa. Poi è Amelio ad impegnare Mola, nel recupero è provvidenziale Pisani con un salvataggio in extremis. Il punteggio non cambia più, la Puteolana si assicura la posta in palio al triplice fischio e manda ko il Quarto Afrograd.