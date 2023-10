Il Pompei sbanca il Gobbato, Pomigliano battuto a domicilio. Maradona Jr si gode una notte in vetta

Un prezioso successo esterno per il Pompei che si gode una notte in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza, in attesa del big match di domani tra l'Acerrana e l'Afragolese. La squadra di Maradona Jr manda ko il Pomigliano a domicilio con due reti messe a segno nel primo tempo. I ragazzi di Di Nardo provano ad accorciare nel finale di match, ma al triplice fischio sono i rossoblù ad assicurarsi il bottino pieno allo stadio Gobbato.

L'avvio ospite è veemente e già al 9' il Pompei trova il gol del vantaggio: l'autore è il solito Simonetti con un destro da distanza ravvicinata. Passano due minuti e Varsi colpisce una clamorosa traversa, sulla respinta Malafronte va ad un centimetro dal raddoppio. Il secondo gol arriva al quarto d'ora con Tarascio, bravo a concludere in una delle sue incursioni offensive. La compagine granata cerca di reagire, ma Botta è bravo in due circostanze (21' e 34'). Allo scadere gran girata di testa di Malafronte, col pallone che sibila il palo. Nella ripresa i ritmi calano, ma i rossoblù continuano a costruire occasioni. Al 62' ci prova Malafronte con un sinistro al volo di poco alto. I minuti finali sono incandescenti. All'85' Di Paola serve un cioccolatino per Caso Naturale, ma l'ex Nocerina non inquadra lo specchio da posizione favorevolissima. Qui si materializza la legge del calcio: capovolgimento di fronte ed il Pomigliano riapre la contesa con Iattarelli. Nelle battute conclusive la squadra di Maradona Jr produce diverse palle gol nitide, tra cui una traversa di Guarracino. Il risultato però non cambia più, è 1-2 al triplice fischio.

Il tabellino

Pomigliano: D'Aquino, Petrazzuolo, Affinito (60' Guidone), Paolillo, Caccia, Terracciano, Di Maio (30' Sannazaro), Szafran (74' Rosi), Iattarelli, Russo (74' D’Errico), Falanga. A disp.: Acanfora, Liguori, Ciccarelli, Somma, Liccardi. All.: Di Nardo

FC Pompei: Botta, Velotti, Riccio, Di Girolamo, Tomolillo, Matute, Baumwollspinner (66' Nuvoli), Tarascio, Simonetti (69' Di Paola), Malafronte (75' Guarracino), Varsi (69' Caso Naturale). A disp.: Capece, Balzano, Avella, Caldiero, Arrivoli. All.: Maradona Jr

Arbitro: Brozzoni di Bergamo

Marcatori: 9’ Simonetti (Pompei), 15’ Tarascio (Pompei), 86’ Iattarelli (Pomigliano)

Ammoniti: Terracciano, Paolillo, Russo, D’Aquino (Pomigliano); Botta (Pompei)