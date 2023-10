La Mariglianese ribalta il Rione Terra e vince al 93': Cigliano stende i flegrei nel recupero

Una partita pazzesca allo Sporting Club di Nola tra la Mariglianese e il Rione Terra. Al termine di novanta minuti pirotecnici, con rimonta e contro-rimonta, a spuntarla è la squadra biancazzurra: un poker manda ko i ragazzi di Monaco per la quarta volta in campionato.

La partita si sblocca dopo appena tre giri di lancette. Errore in disimpegno per gli ospiti, Moccia recupera il pallone e serve in area De Iulis che controlla e infila alle spalle di Manno. L’autore del gol ci riprova all’8’ su suggerimento di Bacio Terracino, l’attaccante questa volta manda sul fondo. La reazione dei flegrei si registra al 12’ con un colpo di testa di Iannuzzi sugli sviluppi di un calcio piazzato, il difensore spedisce di poco fuori. Al 20’ l’incornata è di Longobardo, la mira è ancora imprecisa e la retroguardia biancazzurra si salva. Passano quattro minuti e Pisani si scatena a sinistra: l’esterno dribbla due avversari e, col destro a giro, non inquadra la porta. Al 31’ arriva il pareggio degli ospiti: una conclusione dal limite di Castellano termina sul palo, Iannuzzi si fa trovare pronto e da due passi sigla il tap-in. Al 34’ altra occasione per il Rione Terra con Pisani, per la Mariglianese è Masocco a rendersi pericoloso con un tiro deviato in angolo. Al 38’ Iannuzzi svetta in area, ma spreca una buona chance. Nel finale di frazione, Moccia impegna Manno con il mancino, il portiere deve intervenire in due tempi. In pieno recupero, su un traversone dalla corsia, Pisano anticipa Russo e ribalta il punteggio.

In avvio di ripresa, doppia opportunità per gli uomini di Monaco con Accietto che spaventa la retroguardia di Polverino: i tentativi finiscono distanti dal bersaglio. Sul capovolgimento di fronte, proteste dei padroni di casa al 52’ per un presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro non è dello stesso parere e lascia proseguire. Pochissimi secondi più tardi, occasione per Spinola. Il fantasista, da buona posizione, non riesce a concretizzare. Al 60’ Oliva riceve sulla trequarti, si coordina e con un destro chirurgico fulmina Manno per il 2-2. Due minuti dopo il pareggio, Massaro scappa a destra e pennella. De Iulis e Spinola staccano, ma il portiere flegreo blocca. Al 65’ il numero 11 biancazzurro si accentra dalla fascia e fa partire un missile che si spegne a lato della porta. Al 70’ il Rione Terra si riporta avanti nel punteggio con un tiro-cross di Pisani che beffa Russo. All’83’ la Mariglianese aggancia il nuovo pari con Spinola, lesto a depositare nel sacco sugli sviluppi di un corner. Al 93’, con un bolide dalla distanza, Cigliano trova il jolly: 4-3 è il risultato finale allo Sporting Club.