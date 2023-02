Eccellenza Campania/Girone A - Al Savoia non basta Scarpa su rigore: il Massa Lubrense fa 1-1 con Vanacore

Pari e patta nella sfida disputata allo Stadio Cerulli, il Massa Lubrense ferma il Savoia nella sfida valida per la ventisettesima giornata del Girone A di Eccellenza. La squadra nerazzurra, in piena corsa per raggiungere un posto nella griglia playout, rallenta la corsa del gruppo di Criscuolo, con l’ambizione di acciuffare la permanenza nella categoria in maniera diretta e senza passare dagli spareggi. Partita equilibrata e sempre in bilico, i primi quarantacinque minuti sono di sostanziale stabilità. Ci provano timidamente i padroni di casa, si difende con ordine la truppa oplontina. I Bianchi crescono d’intensità e di pericolosità nelle battute finali del primo tempo, l’incrocio dei pali colpito da Carnicelli di testa - su assistenza di Samb dalla destra - è il sussulto più importante prima dell’intervallo. Da segnalare un altro guizzo degli uomini di Criscuolo con Scarpa, ma Borrelli e De Stefano si salvano in qualche modo. Poi è Strazzullo a spedire alto col destro. Più determinazione per gli ospiti al rientro sul rettangolo verde. Strazzullo cerca la gioia su palla sanguinosa persa dai locali, si salva la brigata di Aiello. Sul ribaltamento di fronte, Sorrentino vola sul bolide di Cacace. Pochi minuti dopo, è Morvillo ad andare vicino alla rete con un tocco in area su suggerimento dalla corsia mancina. Tocca a Samb, su uno scatto centrale, chiamare in causa Borrelli. Tuttavia, soltanto una situazione da fermo sembra poter stappare il match. Proprio un episodio, con la massima punizione assegnata dall’arbitro, consente al Savoia di passare in vantaggio. Scarpa si carica la squadra sulle spalle e segna direttamente da penalty. Il pareggio del Massa Lubrense arriva qualche giro di lancette più tardi: su un traversone da calcio piazzato, Vanacore impatta di testa e batte Sorrentino. Al triplice fischio è 1-1 allo Stadio Cerulli.