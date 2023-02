Eccellenza Campania/Girone A - Pompei in vantaggio sullo Sporting Club Ercolanese, ma il derby degli scavi è sospeso al 62': il motivo

Non si conclude il derby degli scavi tra il Pompei e lo Sporting Club Ercolanese. La partita, infatti, è stata sospesa al 62’ per infortunio dell’arbitro. Bisognerà attendere, dunque, per il verdetto del Bellucci tra la squadra di Giovanni Masecchia e la brigata di Luigi Squillante. La partita si apre con un cross di Tedesco per Lepre che in tuffo chiama in causa l’estremo difensore. Al 7’ conclusione di Onda da fuori e sfera sul fondo. Al 15’ Tedesco ci prova dalla distanza, ma la traiettoria è sporcata in angolo. Al 23’ si sblocca la sfida: punizione di Lepre dalla sinistra, De Giorgi risolve la mischia in area e porta in vantaggio i rossoblù. La replica dei granata non si fa attendere con Esposito che conclude a lato. Alla mezz’ora, Caiazzo mette al centro per la testa di Malafronte: Maiellaro blocca. Al 37’ Esposito scarica un destro dal limite, Rendina c’è. Poi tocca a Leone ritagliarsi lo spazio per un tiro, risultato impreciso. L’ultimo sussulto del primo tempo è del Ninja: Rendina vola e devia. Ad avvio ripresa, tentativo di Marin che, al volo, spedisce distante dal bersaglio. Al 50’ Esposito carica la botta da lontano, la palla sfila a lato. Occasioni anche per Lepre e Gargiulo, sono gli ultimi spunti del match. Al 62’ il direttore di gara riscontra un problema fisico e la sfida è sospesa.

Il tabellino

Pompei: Rendina, Caiazzo, Tomolillo, Gargiulo, De Giorgi, Albanese, Marin, Leone, Malafronte, Tedesco, Lepre. A disposizione: Merola, Carotenuto, Fiorillo, Tomasin, Raiola, Di Paola. De Simone, Serrano, Pirone. Allenatore: Masecchia

SC Ercolanese: Maiellaro, Matrone, Caccia, Borrelli, Galesio, Esposito, Di Finizio (56’ Minicone), Marigliano, Sorrentino (56’ Zatico), Pesce, Onda. A disposizione: Belardo, Amoriello, Minicone, Zatico, Iodice, Tufano, Pepe, Gloriosi, Contarin. Allenatore: Squillante

Arbitro: Michele Aprile di Caserta

Marcatori: 23’ De Giorgi (P)