Eccellenza, il programma del weekend: fari su Casoria-Ischia e Pompei-SC Ercolanese. Quattro scontri diretti per la salvezza nel Girone A

Sempre meno partite all’orizzonte, poste in palio più importanti: la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza è pronta ad entrare nel vivo, regalando un weekend determinante per le sorti delle squadre napoletane. L’attenzione sarà catalizzata allo Stadio San Mauro dove domenica mattina si giocherà il big match tra Casoria ed Ischia. La squadra viola, reduce da un pesante ko, è l’inseguitrice diretta della compagine gialloblù, in vetta con quattro punti di vantaggio. Per il Pompei, terza della classe e a meno cinque dagli isolani, ci sarà un confronto tutt’altro che banale con lo Sporting Club Ercolanese: il team vesuviano è intenzionato a conservare un posto nella zona d’alta classifica. Match non semplice per il Real Forio, a caccia di un bottino utile per la salvezza. Allo Stadio Calise, infatti, arriverà l’Albanova, altra corazzata del Girone A. Per il Napoli United ci sarà il confronto interno con la Maddalonese, spiccano inoltre quattro scontri diretti per la permanenza nella categoria. Il Savoia sarà ospite del Massa Lubrense, la Montecalcio accoglierà il Saviano e il Givova Capri Anacapri approderà sulla terraferma per sfidare il Villa Literno. Spicca, poi, il testa a testa tra Atletico Calcio e Pomigliano. L’incontro tra Acerrana e Sant’Antonio Abate, entrambe momentaneamente in zona tranquilla, chiuderà la giornata all’Arcoleo. Nel Girone B, l’Ercolanese sfiderà il Giffoni Sei Casali e il Vico Equense avrà in programma il proibitivo appuntamento con l’Agropoli. Per il Sant’Agnello partita salvezza in trasferta sul campo del Salernum Baronissi.

Il programma del Girone A

Atletico Calcio-Pomigliano sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Papa

Pompei-SC Ercolanese sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Bellucci

Massa Lubrense-Savoia sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Cerulli

Montecalcio-Saviano sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Vezzuto-Marasco

Napoli United-Maddalonese sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Vallefuoco

Villa Literno-Givova Capri Anacapri sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale

Real Forio-Albanova domenica 26 febbraio ore 11.00, Stadio Calise

Casoria-Ischia domenica 26 febbraio ore 11.30, Stadio San Mauro

Acerrana-Sant’Antonio Abate domenica 26 febbraio ore 15.00, Stadio Arcoleo

Il programma del Girone B

Ercolanese-Giffoni Sei Casali sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Paudice

Salernum Baronissi-Sant’Agnello sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Figliolia

Vico Equense-Agropoli sabato 25 febbraio ore 15.00, Stadio Comunale