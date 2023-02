Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico Calcio ritrova la vittoria: battuto il Pomigliano

Uno scontro salvezza che premia l’una e condanna l’altra. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito, esulta l’Atletico Calcio che supera il Pomigliano e allunga sulla zona calda di classifica. Una vittoria casalinga per la squadra biancazzurra: dimenticato il passo falso di Ischia, ci pensa Labriola a regalare il successo ai suoi. Una doppietta per il classe 1997 che piega la brigata granata, reduce da una settimana non semplice. Dopo la sconfitta interna col Villa Literno, la truppa ha salutato Felice Rea che ha annunciato la fine della sua avventura da martedì. Dunque, nuovo corso tecnico per il sodalizio che si appresta a vivere un finale di stagione complicato. Il successo di Cardito permette ai padroni di casa di allungare in classifica, distanziandosi così di sei lunghezze dalla zona playout. Una sterzata importante quando mancano solo sette uscite al termine del campionato. Il prossimo appuntamento per l’Atletico Calcio sarà ancora su un’isola, questa volta al San Costanzo contro il Givova Capri Anacapri. Per il Pomigliano ci sarà il confronto tra le mura amiche contro la corazzata Casoria.