Eccellenza Campania/Girone A - La Montecalcio sogna, Saviano ko nello scontro diretto: decide Di Napoli

C’è una salvezza in palio allo Stadio Vezzuto-Marasco: il fanalino di coda Montecalcio affronta la terzultima della classe, il Saviano. La squadra di Gennaro Illiano punta a costruire il miracolo tra le mura amiche sul suolo flegreo. Il team di Fabrizio Manna arriva al match con l’intenzione di rialzarsi, ma soprattutto di tenere a distanza la zona retrocessione. Non una gara banale tra le due compagini, alla ricerca di lunghezze utili per la permanenza nella categoria. La retroguardia neroverde è difficile da scardinare, la truppa di casa costruisce qualche occasione e si difende con ordine. Non mancano gli spunti in zona offensiva degli ospiti, ma basta un lampo alla brigata locale per sbloccare la sfida. Ci pensa Di Napoli a regalare il gol-vittoria alla Montecalcio: al 33’ il calciatore di Illiano raccoglie un passaggio dalla fascia mancina dopo la respinta del reparto arretrato, si coordina al volo col destro e insacca sul palo lontano. Una conclusione dall’interno dell’area che stappa il match del Vezzuto-Marasca e che consegna tre punti di platino ai suoi. Una vittoria fondamentale per i flegrei che si avvicinano sempre di più all’impresa: azzurri a meno uno proprio dalla coppia Massa Lubrense-Saviano, la zona playout è ad un passo. Dopo l’ottimo lavoro nel mercato di dicembre, la Montecalcio si sta rialzando e riscattando una prima parte d’annata non positiva: il prossimo incontro sarà sul manto verde dell’Albanova. Per il Saviano, in attesa della partita interna col Pompei, prosegue il momento negativo. Sono tre le sconfitte consecutive e col problema in fase avanzata che persiste: l’ultima rete segnata risale allo scorso 22 gennaio.