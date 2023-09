La Mariglianese torna al successo con Piscopo. Per l'Ercolanese è crisi di risultati

Seconda vittoria in campionato per la Mariglianese, terzo passo falso per l'Ercolanese. Nel silenzio delle porte chiuse del neutro di Nola, la squadra di Carannante trova ancora uno stop per un avvio di stagione da dimenticare. I ragazzi di Polverino invece riscattano il ko di Capri e si rilanciano in classifica. Costantino cerca la porta dopo 44 secondi e i padroni di casa si fanno avanti al 5' con Moccia. Dopo un minuto Piscopo sfiora il vantaggio da azione d'angolo con Rinaldi che salva sulla linea. Nel corso del primo tempo ci sono da registrare molti scontri fisici a centrocampo e una partita che viaggia sul binario dell'equilibrio. Il risultato dei primi 45' di gioco rispecchia perfettamente quanto visto in campo. L'Ercolanese apre il secondo tempo con una serie di cambi, ma è la Mariglianese a sbloccare il punteggio. Al 52', sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, Piscopo si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca all'angolino. I granata rispondono con la punizione di Padulano da posizione defilata e con la conclusione di Scalzone quasi da fermo che esce di poco. Al 75' Mascolo serve Scalzone che sterza e calcia ma Cappa in uscita salva i suoi, qualche minuto dopo sponda di Scalzone per Borrelli che in girata non inquadra All'87' sono i locali a mancare il raddoppio con il colpo di testa fuori misura dell'ex Longo.

Il tabellino

Mariglianese: Cappa, Autiero (91' Fiorillo), Piscopo, Ciaravolo, Prencipe, Visciano (78' Oliva), Cigliano, Moccia (72' Maydana), Bacio Terracino (60' Spinola), Arario, Longo. A disp.: Cafariello, Russo, Della Monica, Barillari, Battaglia. All.: Polverino

Ercolanese: Santino, Caiazzo, Follera, Esperimento, Della Corte, Savino (46' Sorrentino), Rinaldi (73' Borrelli), Costantino (84' Sannino), Mascolo (46' Mosca), Scalzone, Basso (46' Padulano). A disp.: Uliano, Matteo, Esposito, Mbaba. All.: Carannante

Arbitro: Ganzerli di Frattamaggiore

Marcatori: 52' Piscopo (M)

Ammoniti: Longo, Cappa, Piscopo (M), Follera, Scalzone (E)