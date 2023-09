Il Montecalcio supera il Savoia, decide Del Giudice. Illiano vola in classifica, altro stop in trasferta per i Bianchi

Una rete di Del Giudice decide la partita allo stadio Vezzuto-Marasco, il Montecalcio di Gennaro Illiano piega il Savoia di Alfonso Pepe e vola in classifica. Per i Bianchi arriva il secondo stop consecutivo fuori casa. Buon approccio al match per i padroni di casa che si portano in zona offensiva con una serie di occasioni. Il primo tiro verso la porta è di Ioio con una botta da posizione defilata, Bellarosa blocca senza troppi problemi. Poi è Lamontagna a calciare da fuori area, la sfera si perde alta sopra la traversa. All’11’ D’Abronzo cerca di impegnare l’estremo difensore avversario con un colpo di testa in seguito ad una sventagliata, il portiere neutralizza. Passano cinque minuti e Ioio impatta da ottima posizione, Girardi devia e permette all’estremo difensore di intervenire con tranquillità. Il numero 10 di casa è scatenato e va a caccia della gioia personale, al 19’ però la mira risulta ancora imprecisa. A metà frazione doppia opportunità per i flegrei sull’asse Sieno-Ioio: la conclusione al 22’ e la torsione al 28’ finiscono sul fondo. L’ultimo sussulto del primo tempo è una punizione di Castagna, la parabola disegnata termina di un soffio a lato. In avvio di ripresa, è sempre l’attaccante locale a creare apprensione alla retroguardia biancoscudata. Al 50’ Ioio raccoglie una respinta della difesa e manda sull’esterno della rete. Trascorrono pochissimi secondi ed è Bellarosa a dover compiere un miracolo sulla giocata del dieci. Il duello tra i due protagonisti in campo si rinnova al 63’, ancora una strepitosa parata per il portiere dei Bianchi. Sono sempre i ragazzi di Illiano a prendere l’iniziativa, alla lista delle occasioni si aggiunge anche Di Lorenzo, ma il risultato resta inchiodato. A dieci dalla fine, Baietti controlla in piena area ed esplode il sinistro, Scolavino è prodigioso e respinge in angolo. All’86’ Del Giudice sblocca la partita: il calciatore, subentrato a gara in corso, trova il colpo vincente e porta in vantaggio la sua squadra. Il Savoia prova a spingersi in avanti alla ricerca del pareggio, il Montecalcio gestisce e conquista la seconda vittoria in campionato.