L'Acerrana non si ferma e manda ko il Real Forio: Aracri apre le marcature, Onda fa 2-0 nel finale

L’Acerrana non si ferma più, all’Arcoleo va ko anche il Real Forio. La squadra di Giovanni Sannazzaro fa registrare la quarta vittoria consecutiva, i granata consolidano la vetta a punteggio pieno. Per i biancoverdi arriva la seconda sconfitta in campionato, si ferma la striscia di due successi di fila per la truppa di Angelo Iervolino.

La partita si apre subito con un’occasione creata da Elefante al 3’, il sinistro però è impreciso e Iandoli non rischia. Passano appena tre giri di lancette e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castagna arriva in ritardo proprio su Elefante e commette fallo, per l’arbitro non ci sono dubbi ed è rigore per il Toro. Sul punto di battuta si presenta lo specialista Aracri che trova l’angolo giusto per battere l’estremo difensore biancoverde. La reazione degli ospiti è affidata a un tiro di Tomasin dalla distanza, sul versante opposto è ancora Elefante a cercare la conclusione da posizione complicata. Al 18’ Sogliuzzo si incarica dell’esecuzione di una punizione dai venticinque metri, l’iniziativa termina fuori. Nella seconda parte della frazione iniziale, i ragazzi di Iervolino provano a trovare lo spazio con Tomasin. Gli uomini di Sannazzaro rispondono ai colpi, sfiorando il raddoppio con Elefante e Akrapovic su due calci piazzati. L’ultimo spunto del primo tempo è di Sogliuzzo con un destro che chiama in causa l’attento Rendina.

In avvio di ripresa, il Real Forio prova ad impensierire il pacchetto arretrato dell’Acerrana, ma sono i padroni di casa a cercare il raddoppio. Al 49’ dialogano Aracri e Goretta, l’attaccante - lanciato verso la porta - viene anticipato da Iandoli. Un minuto dopo, Liberti mette al centro per il numero 9 che spara alto. Al 65’ azione corale che vede protagonisti Onda, Goretta ed Aracri. Quest’ultimo non concretizza. Al 68’ Pelliccia, appena entrato in campo, recupera il possesso e scarica un tiro verso il bersaglio: mira da dimenticare. Al 72’ grandissima chance per i biancoverdi: Pelliccia inventa con un passaggio filtrante, Tomasin entra in area e da posizione defilata impegna Rendina. All’82’ Ndiaye scappa a sinistra e scarica al limite, Onda si avventa ed entra in area: diagonale con il sinistro e raddoppio granata. Nel finale, Goretta va vicino al tris su suggerimento di Lettieri, il punteggio all’Arcoleo non cambia più e la gara va in archivio con il risultato di 2-0.

Il tabellino

Acerrana: Rendina, Padovano, De Giorgi (83’ Lagnena), Akrapovic, Palladino (76’ Carannante), Liberti, Lettieri, De Simone (64’ Todisco), Elefante (46’ Onda), Goretta, Aracri (73’ Ndiaye). A disp.: Merola, Saviano, Ascenzio, Manzo. All.: Sannazzaro

Real Forio: Iandoli, D’Alessandro (73’ Filosa), Iacono, Cabrera, Pistola (81’ Di Costanzo), Sogliuzzo, Arrulo, Arcamone (65’ Pelliccia), Tomasin (89’ Sirabella), Castagna (81’ Di Meglio), Musso. A disp.: Musella, Cerase, Aiello, Peluso. All.: Iervolino

Arbitro: Michele Aprile di Caserta

Marcatori: 7’ Aracri (A), 82’ Onda (A)

Ammoniti: De Giorgi (A), Arcamone, Musso, Arrulo, Pistola (RF)