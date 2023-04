Eccellenza Campania/Girone A - Il Givova Capri Anacapri espugna l'Arcoleo: Acerrana sconfitta, Mosca e Notari in gol

Il Givova Capri Anacapri sbanca l’Arcoleo e conquista tre punti preziosi per l’obiettivo salvezza: successo largo sull’Acerrana nella sfida valida per la trentatreesima giornata del Girone A di Eccellenza. Ospiti in vantaggio con Mosca dopo appena cinque minuti di gioco. L’attaccante sfugge via alla retroguardia granata e beffa Cappuccio con un sinistro sul primo palo. Passano otto giri di lancette e gli azzurri raddoppiano. Ancora Mosca, servito in maniera impeccabile da Giliberti, insacca con un preciso diagonale. Al 18’ il Toro accorcia nel punteggio con un piatto ravvicinato da parte di Arciello, assistito da Russo. La squadra di casa cerca di agguantare il pareggio, ma una delle occasioni più importanti è ancora di marca isolana con Carandente nei minuti finali del primo tempo. Le due formazioni rientrano negli spogliatoi dopo una frazione iniziale divertente. Ad inizio ripresa, la compagine locale sfiora la rete: soltanto la traversa salva gli uomini di Monaco. Al 53’ opportunità per Mosca che, con l’incornata, va vicino al bersaglio: la palla sfila a lato. Passano pochi minuti e l’arbitro annulla una rete al bomber per irregolarità. Al 60’ altra grande azione del Capri, questa volta è Giliberti a rendersi pericoloso. Al 69’ granata sfortunati con un altro palo colpito. Al 76’ gli azzurri siglano la terza marcatura di giornata con un colpo di testa di Notari, abile a raccogliere un angolo di Esposito. Non succede altro, 3-1 per gli isolani all’Arcoleo alla chiusura dell’incontro.