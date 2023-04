Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia travolge il Sant'Antonio Abate e chiude la stagione con una manita

Giornata di ricordo e di festa allo Stadio Mazzella, l'Ischia torna davanti al pubblico amico una settimana dopo la conquista della Serie D. Sull'isola arriva il Sant'Antonio Abate, squadra già con la salvezza in tasca e senza particolari ambizioni di classifica. Buonocore manda in campo tanti calciatori che finora avevano avuto poco spazio in campionato. Le formazioni scendono in campo con gli ospiti che si dispongono su due file, formando un corridoio per omaggiare la neopromossa. La società inoltre consegna una targa ricordo al presidente Taglialatela. Momenti di commozione quando i tifosi srotolano lo striscione per la coreografia, incentrata sugli eventi tragici di Casamicciola. Si gioca su un campo reso pesante dalla pioggia. Al primo affondo, l'Ischia passa: Arcamone serve Luigi Buono che calcia imparabilmente da posizione angolata. Dopo un gol annullato a Pesce, De Luise manca d'un soffio il raddoppio. Il Sant'Antonio Abate ci prova con Maravolo che colpisce il palo ma il guardalinee sbandiera una posizione di off-side. Al 34' Matarese dal limite manda la palla a sfiorare l'incrocio dei pali. Ad avvio ripresa, gran conclusione di De Luise in precario equilibrio e pallone in rete. Al 56' Balzano riduce le distanze con un destro chirurgico. Al 68' Simonetti con un colpo di tacco smarca Mattera che scarica in rete di potenza: 3-1. Nel finale Longo chiude un'azione insistita con un preciso rasoterra, poi Padin mette la ciliegina sulla torta con un preciso sinistro.