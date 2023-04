Eccellenza Campania/Girone A - Il Pompei è già in clima playoff: tre reti in trasferta al Villa Literno

Il Pompei s’impone sul campo del Villa Literno nel corso dell’ultima giornata di campionato e chiude al terzo posto in classifica, alle spalle del Casoria. Sguardo già verso i playoff per la formazione di Giovanni Masecchia. Primo lampo del match al 4’ con un tiro-cross di Tedesco, Casolare chiude in due tempi. Poi è il solito Malafronte a spaventare la retroguardia di casa con un colpo di testa alto. L’attaccante non sbaglia la mira al 10’ con un’incornata vincente diretta all’angolino. Il bomber rossoblù ci prova in rovesciata al 18’, il pallone arriva dalle parti di Gatta che viene ribattuto. Al 21’ rischio autogol di Bouraoui in chiusura. Tra il 23’ e il 26’ da registrare i tentativi imprecisi di Gatta con un tiro alto e di Albanese con uno stacco largo. Al 29’ c’è anche il raddoppio ospite con Tedesco che riceve al limite, controlla e gira in rete. Al 41’ punizione insidiosa di Ciccarelli che sfiora l’incrocio dei pali. L’ultimo squillo del primo tempo è di Gargiulo con una mezza girata in piena area, il punteggio però non cambia. Al 51’ incredibile doppio intervento di Casolare che chiude sulla conclusione ravvicinata di Malafronte e sulla sforbiciata di Tedesco. Al 57’ opportunità importante per Ciccarelli, sul capovolgimento rasoterra debole del numero 10 rossoblù. A metà ripresa la rasoiata di Lepre è imprecisa. Dall’angolo successivo, Albanese svetta ma non indirizza. Al 74’ filtrante di Di Paola per De Simone, il destro è preda di Casolare. All’86’ De Simone fa tris per il Pompei e chiude definitivamente i giochi. Nel recupero, il Villa Literno accorcia con Coppola e rende meno amaro il pomeriggio: per i biancorossi sarà playout contro il Pomigliano.