Eccellenza Campania/Girone A - Impresa Givova Capri Anacapri: Napoli United battuto e salvezza conquistata

Impresa Givova Capri Anacapri. La squadra, ereditata da Gennaro Monaco a campionato in corso, vince con il Napoli United, giunto in trasferta senza obiettivi, e si assicura la permanenza diretta in Eccellenza. Salvezza raggiunta dagli isolani, complici anche i risultati dagli altri campi, e spettro spareggi allontanato.

Subito grande aggressività e decisione da parte degli isolani con un tiro ravvicinato di Riccio al 4’, la difesa ospite alza il muro e non concede spazi. All’8’ gol annullato a Buondonno per posizione irregolare, la squadra locale prende confidenza e approccia con la giusta mentalità. Soltanto al quarto d’ora provano a pungere i Leoni con una conclusione che si spegne a lato della porta protetta da D’Andrea. Al 21’ altra rete annullata agli azzurri, questa volta a bomber Mosca. La partita è combattuta e nervosa, al San Costanzo la posta in palio è pesante. Tuttavia dalla mezz’ora in poi non si segnalano grandi opportunità da gol e il risultato resta bloccato: le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di parità. Il forcing locale è premiato al secondo giro di lancetta della ripresa con Notari che stappa la sfida con il guizzo vincente di testa che vale il vantaggio. Il Givova Capri Anacapri gestisce, il Napoli United non è mai pericoloso nella zona centrale del secondo tempo. Al 74’ rasoterra insidioso di Mosca, Sacchettino neutralizza. Nel finale di partita si rivede in campo anche Solitro, distante dai campi per molti mesi a causa di un infortunio. Non succede altro: al triplice fischio è festa al San Costanzo.