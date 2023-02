Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia avvisa il Casoria: 3-0 all'Atletico Calcio e +4 in vista dello scontro diretto

Nessuna pressione dopo il passo falso del Casoria: l’Ischia risponde con una prova di carattere e abbatte l’Atletico Calcio nella sfida disputata allo Stadio Mazzella. Gara equilibrata nel corso del primo tempo, decisa da tre marcature gialloblù nella ripresa. Vince e sale a +4 la brigata di Buonocore, in attesa dello scontro diretto della prossima settimana. Per i biancazzurri, invece, prosegue il momento no. Subito avanti la squadra di casa, la prima occasione è per Florio su angolo battuto da Simonetti. Al 12’ il numero 7 pesca Longo, la conclusione dell’ex Ercolanese si spegne oltre la traversa. Passano tre minuti e Matute lancia per Simonetti: quest’ultimo si presenta in area, ma non riesce a battere Mola. Al 32’ doppia occasione per gli isolani: su corner dalla destra, Simonetti fa volare il portiere che poco dopo viene graziato da Mattera. Al 34’ ancora il fantasista locale manda fuori da buona posizione. La ripresa si apre all’insegna della capolista: Longo chiama in causa Mola, poi al 58’ Trofa va giù in area: l’arbitro indica il dischetto. Simonetti è glaciale e spiazza Mola. Passano tre giri di lancette e arriva il raddoppio: angolo perfetto di Simonetti dalla destra e stacco di testa di Chiariello che fulmina Mola. Al 77’ ci pensa Florio a calare il tris con un grandissimo destro che si insacca nell’angolo. All’87’ Gemito effettua la prima parata della partita su conclusione dal limite di Cardillo. La gara termina senza ulteriori sussulti.

Il tabellino

Ischia: Gemito, Florio (78’ Di Costanzo), Mattera (83’ Buono L.), Matute, Chiariello, Pastore, Simonetti (80’ De Luise), Trofa, Longo (70’ Arcamone G.G.), Arcamone M. (51’ Patalano), Cibelli. A disposizione: Mazzella, Di Costanzo, Pesce, Ballirano, Padin. Allenatore: Buonocore

Atletico Calcio: Mola, Bove (88’ Chianese), D’Abronzo, Sannino, Aliperta, Viglietti, Cuomo (76’ Di Giorgio), Leone (46’ Cardillo), Lepre, Labriola (66’ Grieco), Guidone (85’ Vitale). A disposizione: Cafariello, Generale, Porzio, Chianese, Romanucci. Allenatore: Mazziotti

Arbitro: Coraggio di Napoli

Marcatori: 59’ rig. Simonetti (I), 62’ Chiariello (I), 77’ Florio (I)

Ammoniti: Arcamone G.G. (I)