Eccellenza Campania/Girone A - Casoria, lezione severa nel big match: l'Albanova cala il poker allo Stadio Scalzone

L’Albanova schianta il Casoria nel big match dello Stadio Scalzone: poker per la truppa di Ciaramella che stende la brigata di Perrella nella sfida valida per la ventiseiesima giornata del Girone A di Eccellenza. Male la compagine viola che non tiene testa alla determinazione biancazzurra: prestazione fortemente negativa per Liguori e compagni sul suolo casertano.

La partita si apre con le fasi di studio, entrambe non peccano nella personalità e nella gestione. Pallino tra i piedi degli ospiti, i padroni di casa però giocano con carattere e con coraggio. Davanti ad una buona cornice di pubblico, poco dopo il quarto d’ora di gioco, la sfida si sblocca: su un traversone di Sparano, Fontanarosa colpisce di testa e batte Capece. Il team viola prova a reagire con l’accelerazione di Liguori sulla destra, la retroguardia locale è attenta. Al 24’ i ragazzi di Perrella provano a pungere sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma le occasioni migliori sono per gli uomini di Ciaramella. Al 25’, su una ripartenza, Sieno sventaglia per Mascolo che calcia dal limite e manda alto. Al 28’ Damiano riconquista il pallone su Abbruscato e scarica per Grezio che rientra sul mancino dall’interno dell’area: il tiro termina sul fondo. Al 29’ è la traversa nega la gioia a Grezio, abile a calciare in maniera impeccabile una punizione. Al 32’ Sparano scappa sulla destra, arriva sulla linea di fondo e scodella al centro: Mascolo, indisturbato, stacca ma la base del palo dice di no al raddoppio. Al 39’ altra situazione da fermo per Grezio, questa volta è la barriera a respingere. La partita nel finale di frazione diventa più accesa, tante interruzioni prima dell’intervallo: le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. La ripresa vede l’Albanova in avanti con un’incornata di Fontanarosa che termina alta. Al 51’ Damiano si mette in mostra sulla corsia di competenza, converge verso il centro e viene messo giù da Donzetti in area: l’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Grezio che spiazza Capece e infila la sfera all’incrocio. Al 54’ altro bolide del numero 9, questa volta di prima intenzione dal limite: l’estremo difensore blocca. Attorno all’ora di gioco, destro secco e preciso di Fontanarosa: il portiere viola si distende e devia lateralmente. Al 63’ Sparano mette ancora al centro, Pontillo controlla col petto e col destro fa tris da distanza ravvicinata. Al 78’ De Rosa cala il poker con una conclusione che trafigge Capece: 4-0 allo Scalzone e partita in ghiaccio. Non succede altro, al triplice fischio l’Albanova piega il Casoria e accorcia. Ringrazia l’Ischia, atteso domani contro l’Atletico Calcio: i gialloblù puntano ad aumentare il vantaggio sull’inseguitrice viola.

Il tabellino

Albanova: Vivace, Sparano (82’ Falco), Sieno, Pontillo (66’ Palumbo), Tommasini, De Miranda, Fontanarosa, De Rosa, Grezio (70’ La Pietra), Mascolo (76’ Achaval), Damiano (76’ Mele). A disposizione: Gianfagna, Falco, Petrazzuolo, Granato. Allenatore: Ciaramella

Casoria: Capece, Donzetti (76’ Liguori G.), Abbuscato (57’ Calise), Rinaldi (72’ Napolitano), Battaglia (89’ Francese), Terracciano, Di Gilio, Prevete, Orefice, Liguori L., Monaco (57’ Bravaccini). A disposizione: Caputo, Sessa, Auriemma, Zerlenga. Allenatore: Perrella

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 17’ Fontanarosa (A), 52’ rig. Grezio (A), 63’ Pontillo (A), 78’ De Rosa (A)

Ammoniti: Sparano, Ciaramella dalla panchina, Pontillo, Fontanarosa (A), Prevete, Liguori L. (C)