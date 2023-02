Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio si prende lo scontro diretto col Saviano: decidono Delgado e Guatieri

Un successo esterno importante per il Real Forio che supera il Saviano nello scontro diretto per la salvezza: l'una sorride, l'altra meno allo Stadio Pierro. La cronaca si apre con le fasi di studio tra le due formazioni, il primo guizzo offensivo arriva soltanto alla mezz'ora di gioco con i padroni di casa che si affacciano dalle parti di Iandoli. La risposta degli isolani non si fa attendere e vale il vantaggio: al 41' Delgado, sugli sviluppi di un calcio di punizione, si avventa sul traversone e batte Barbato. Nella ripresa, cambia lo spartito della gara, con i locali a caccia della rete del pareggio: gli ospiti approfittano delle praterie per chiudere la sfida solo nel recupero. Al 55' proteste per un contatto di Delgado in area, al 60' chance neroverde da calcio piazzato. Al 70' l'ex Solimeno realizza, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 90' espulsione di Ammendola e Saviano in dieci, nel recupero Guatieri sfrutta una ripartenza e chiude il match.

Il tabellino

Saviano: Barbato, Franza Sabatino (81' Salvati), Angeletti, Rocchino, Casillo, Ammendola, Liguori (71' Schibano), D’Amaro, Chirullo, Camponesco (66' Solimeno), Esposito (46' Scoppetta) A disposizione: Di Sarno, Belmonte, Iervolino, Russo. Allenatore: Manna

Real Forio: Iandoli, Aiello, Martinelli (59' Jelicanin), Iacono, Delgado, Sogliuzzo, Pistola, Guatieri, Capone, Sorriso (90' Savio), Filosa. A disposizione: Sarracino, Di Maio, Di Meglio A., Castagna, Peluso, Cerase. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Casali di Crema

Marcatori: 41' Delgado, 92' Guatieri

Ammoniti: Chirullo, Esposito, Camponesco (S), Iandoli, Martinelli, Sogliuzzo (RF)

Espulso: 90' Ammendola (S)