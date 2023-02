Eccellenza Campania/Girone A - SC Ercolanese, Borrelli e Galesio mandano la Montecalcio ko a Cardito

Ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, nel Girone A spicca la sfida SC Ercolanese-Montecalcio. La squadra di Luigi Squillante punta a blindare la quinta posizione in classifica, gli uomini di Gennaro Illiano cercano l’impresa salvezza allo Stadio Papa di Cardito. Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, con i vesuviani in possesso e i flegrei in attesa delle ripartenze, si registra la prima occasione. È Gloriosi a calciare verso lo specchio, ma la sfera sfila sul fondo. Qualche minuto più tardi, ancora il classe 2004 raccoglie la palla dalla trequarti, entra in area e tira: la traiettoria accarezza l’incrocio. Alla mezz’ora, Esposito ci prova da calcio piazzato: la barriera si oppone. Al 33’ Esposito apre per Di Finizio sulla destra: cross sul secondo palo dove c’è Borrelli che insacca. La formazione di casa va a caccia del raddoppio riversandosi nella metà campo avversaria, l’ultimo sussulto della prima frazione è di Esposito con una conclusione alta. Ad avvio ripresa, buona chance per gli ospiti al 57’: Salazaro si mette in mostra con una giocata verso la porta, provvidenziale l’uscita di Maiellaro. Soltanto al 78’ i granata vanno vicini alla seconda marcatura: Esposito supera la barriera dal limite con un piazzato e sfiora il palo alla destra di Santangelo. Il 2-0 si concretizza all’82’ con Galesio. Il numero 9 serve Minicone, il tentativo è respinto dal portiere: sul tap-in, l’argentino non sbaglia. Si chiude così il match di Cardito: l’Ercolanese batte la Montecalcio e sale a +4 sul Napoli United, di scena nel pomeriggio sul campo del Savoia.