Eccellenza Campania/Girone A - Pari e retrocessione per il Massa Lubrense: con l'Acerrana termina 2-2

Ultimo verdetto dallo Stadio Cerulli: il Massa Lubrense, dopo una sola stagione, lascia l'Eccellenza e torna in Promozione. Pareggio casalingo che non basta contro l'Acerrana, già salva e senza ambizioni. Termina 2-2 la giornata conclusiva del lungo campionato. Il primo tempo non regala particolari emozioni, nonostante la partita sia frizzante e divertente con occasioni da entrambe le parti. Il Toro gioca priva di qualsiasi pressione mentre i nerazzurri devono fare i conti con la classifica e con i risultati che arrivano dagli altri campi. All'intervallo resiste la parità tra le due squadre, col punteggio bloccato. Al 51' punizione ben calciata da Befi che infila la sfera sotto l'incrocio dei pali per il vantaggio granata. La reazione degli ospiti si registra al 66' con un pallonetto di Boiano, appena entrato in campo al posto di Morvillo. Al 69' c'è anche il sorpasso dei costieri con un rigore trasformato da Vanacore dopo la concessione da parte del direttore di gara per fallo di Russo su Cacace. All'85' la squadra di Di Buono agguanta il 2-2 con un sinistro di Porcaro che batte Borrelli da due passi. Si chiude così il match, il gruppo di Aiello retrocede in Promozione.