Eccellenza Campania/Girone A - Il Montecalcio fa 2-2 con l'Atletico Calcio e saluta la competizione: flegrei retrocessi in Promozione

Si è chiusa la stagione regolare per l’Eccellenza, il Girone A ha riservato un verdetto dallo Stadio Papa di Cardito: il Montecalcio è retrocesso in Promozione dopo il pareggio esterno contro l’Atletico Calcio. I padroni di casa, senza obiettivi da diverse settimane, hanno mirato a chiudere la stagione positivamente. Gli ospiti invece sono arrivati in trasferta con l’obiettivo di conquistare una vittoria per tenere aperto il discorso in chiave playout. Il risultato al triplice fischio però non ha premiato la determinazione e l’intenzione dei flegrei: il 2-2, infatti, ha condannato la squadra alla retrocessione. Lepre e Aliperta in gol per la formazione locale, Di Lorenzo e Salazaro per gli azzurri. Profondamente rivoluzionati con il mercato di dicembre, la truppa di Gennaro Illiano non è riuscita nel miracolo sportivo. Dopo un girone d’andata complicato e da fanalino di coda, il gruppo ha scalato la classifica, anche fermando diverse big lungo il percorso nella fase di ritorno, ma ha mancato l’appuntamento con l’impresa. Sfumato l’aggancio alla griglia spareggi, il Montecalcio è costretto a salutare la competizione. L’Atletico Calcio si è assicurato l’ottava posizione, alle spalle del Sant’Antonio Abate.