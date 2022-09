Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana supera l'Atletico Calcio nel segno di Spilabotte e Di Micco

Una giornata non semplice in casa Acerrana, la seconda giornata di Eccellenza però è alle porte. Per la formazione granata c'è il test Atletico Calcio al Centro Sportivo Arcoleo. I padroni di casa sono reduci dal pareggio al debutto sul campo del Villa Literno, mentre i gialloblù sono in fiducia in seguito alla vittoria contro il Pompei. La sfida sul suolo napoletano decreta il Toro vincitore, col classico successo all'inglese. Ci pensa Spilabotte a sbloccare la partita dopo appena venti giri di cronometro, il raddoppio porta la firma di Di Micco allo stesso minuto, questa volta della ripresa. Gli ospiti provano a rispondere, ma il risultato non cambia: l'Acerrana batte l'Atletico Calcio e si assicura la vittoria. Il prossimo turno riserverà la trasferta sul terreno del Casoria per i granata, i gialloblù sfideranno il Napoli United nel fortino interno.