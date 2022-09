Eccellenza Campania/Girone A - Savoia tramortito dall'Albanova: Accietto uomo copertina

Primo passo falso del nuovo campionato, il Savoia non riesce a superare l'esame Albanova e torna a casa senza bottino. Al Paudice di San Giorgio si affermano i casertani che, dal canto loro, agganciano quota quattro in classifica. Resta a tre invece la formazione di mister Barbera, superata internamente nell'impegno valevole per la seconda giornata del Girone A di Eccellenza. Le squadre si studiano a lungo e nella prima mezz'ora non succede praticamente nulla. Al 36' primo tiro dei biancoscudati, con Cuomo che sfiora l'incrocio. Al 40', però, l'Albanova sblocca: Accietto dal limite sposta la palla e calcia a giro sul secondo palo, Landi non può nulla ed è 0 a 1. Mentre i biancazzurri festeggiano, Scarpa protesta e viene espulso: Savoia in dieci. Nella ripresa i padroni di casa lasciano qualche spazio in più, l'Albanova va vicino al raddoppio in un paio di circostanze e di fatto non rischia nulla. L'occasione più ghiotta capita a Grezio che di testa colpisce il palo esterno. Il risultato non cambia più: il team di Ciaramella raccoglie i tre punti, i ragazzi di Barbera devono curarsi le ferite e andare avanti.

Il tabellino

Savoia: Landi, Sicuro Guarro, D'Amaro, Boussada, Conti, Gargalini (76' Ruggiero), Strazzullo (92' Ferraro), Aquino, Scarpa, Cuomo (56' Onda G.). A disposizione: Izzo, Onda A., Russo, Santoro, Avitabile, Annunziata. Allenatore: Barbera

Albanova: Gianfagna, Sparano, Sieno, Pontillo (79' Gallardo), Tommasini, De Miranda, Negro, De Rosa, Grezio (83' Improta), Minutella (63' Cestrone), Accietto (64' Roma). A disposizione: Vivace, Corbisiero, Falco, Carannante. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Di Placido di Ariano Irpino

Marcatore: 40' Accietto (A)

Ammoniti: Guarro, Boussada (S); De Miranda, Roma (A)

Espulso: Scarpa (S) al 41'