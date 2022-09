Eccellenza Campania/Girone A - Pareggio tra Sant'Antonio Abate e Givova Capri Anacapri: Tenneriello agguanta Delle Donne

Non si va oltre il pareggio. Il match tra Sant'Antonio Abate e Givova Capri Anacapri, valevole per la seconda giornata del Girone A di Eccellenza, non regala vincitori. Il primo tempo inizia con i locali che provano a spingersi in avanti utilizzando le corsie laterali, ma senza riuscire ad impensierire la difesa isolana. L’occasione più pericolosa arriva a metà frazione con Orlando che dal limite non riesce ad inquadrare lo specchio. Nella ripresa, ancora i giallorossi sono padroni del campo e trovano subito il vantaggio con Delle Donne: Palumbo serve Orlando che calcia e sulla respinta di Prete il numero 9 giallorosso sigla il tap-in vincente. Ancora occasione con Ambrogio Sorriso da punizione ma Prete devia in angolo. Al 65’ della seconda frazione arriva il pari sugli sviluppi di un corner con Tenneriello. All’87’ ancora super occasione per il Sant’Antonio: cross di Longobardi, la palla taglia l’area di rigore e Sorriso a botta sicura colpisce la traversa. Sale la stanchezze e le squadre non riescono ad essere più lucide. La gara termina sul risultato di 1-1, con le due compagini che si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Acampora, Girardi, Vitale (Della Femina), Ferraioli (Delle Donne), Comegna, Sorriso V., Palumbo (Iannone), Longobardi, Sorriso A., Longobardi. A disposizione: Cimmino, Esposito, Salese, Porzio, Gargiulo, Malafronte. Allenatore: Criscuolo

Givova Capri Anacapri: Prete, De Martino, Pezzullo, Esposito, Tenneriello, Mignogna, Esposito P., Buondonno, Gambino (Palmieri), Sandomenico (Gilberti ),Vernetti (Miano). A disposizione: Lucca, Quadro, De Luca, Luongo, Notari, Rinaldi. Allenatore: Riggio

Arbitro: Pasquale Gatto di Lamezia Terme

Marcatori: 51' Delle Donne (SA), 65' Tenneriello (GCA)

Ammoniti: Vitale (S), Sorriso V. (S), Vernetti (C), Sorriso A. (S), Mignogna (C), Iannone (S)