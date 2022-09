Eccellenza Campania/Girone A - Ercolanese vittoriosa sul Pomigliano: decidono Longo e Pesce

Esordio con vittoria per l'Ercolanese alla prima allo Stadio Raffaele Solaro, battuto il Pomigliano per 2-0. I colpi che regalano i primi tre punti sono di Michele Longo, alla seconda marcatura in campionato dopo la rete di Ischia domenica scorsa, e di Nicolas Pesce, approdato in squadra solo qualche giorno fa.

Già dopo un quarto d'ora di gioco, i granata si fanno vedere in fase offensiva. Raiola entra in area superando due avversari e va giù dopo un presunto contatto: l'arbitro non segnala irregolarità. Ci prova anche Minicone, il risultato però resta invariato. Nella sostanza, però, nessuna delle due squadre riesce ad essere pericolosa nella zona centrale della prima frazione. Soltanto al 41' i vesuviani tornano alla ribalta. Minicone sulla sinistra serve l’accorrente Sorrentino sul primo palo che a due passi dalla porta colpisce male e manda la palla sul fondo. Nella ripresa, al primo affondo i granata vanno avanti. Longo propizia l'azione di cross, palla sul secondo palo per Minicone il cui tiro viene respinto dal portiere: sulla ribattuta Longo insacca. La squadra di Ambrosino la vuole chiudere, Amoriello al 58' prova un gran sinistro da fuori aria, ma sfiora l'incrocio dei pali. La vera occasione per gli ospiti arriva all'80' con Campanile che calcia dagli sviluppi di un angolo: il tiro è alto. Allo scadere, Di Finizio scodella per Pesce che bagna l'esordio con gol di testa: 2-0 al triplice fischio al Solaro.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Amoriello ‘03, Carbonaro, Esperimento, Di Finizio, Panico, Tufano (90’ Borrelli) Sorrentino ‘04, Minicone (72’ Pesce), Longo (66’ Mosca), Raiola. A disposizione: Solombrino ‘04, Caccia, Borrelli, Guida ‘03, Pesce, Scarpato ‘04, Fusco ‘04, Pappalardo. Allenatore: Salvatore Ambrosino

Pomigliano: Torino, Gentile ‘03 (23’ Rescigno ‘03), Barbato ‘04 (85’ Santorelli ‘04), Cavaliere (46’ Di Napoli), Campanile, Rega, Scognamiglio, Liberti, Abayian, Russo (23’ Granata), Barbarisi (46’ Indelicato). A disposizione: Buonanno, Rosolino ‘03, Sepe ‘03, Erbaggio ‘03. Allenatore: Giovanni Baratto

Arbitro: Lorenzo Corrado (Napoli)

Marcatori: 47’ Longo, 90’ Pesce

Ammoniti: Rescigno, Barbarisi, Abayian, Indelicato (P)