Eccellenza Campania/Girone A - Neopromosse indigeste per il Napoli United: il Villa Literno vince in rimonta

Secondo passo falso per il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. La formazione napoletana, dopo la sconfitta maturata all'esordio contro il Massa Lubrense, deve arrendersi ad un'altra squadra neopromossa: il Villa Literno. La squadra di Ciro Amorosetti si afferma nel confronto esterno e conquista tre punti importanti.

La sfida si apre con una fase di studio tra le due squadre, soltanto al quarto d'ora ci provano i Leoni con Akrapovic: quest'ultimo, su piazzato di La Montagna, non riesce ad essere inciviso. Passa qualche secondo e Conte si mette in evidenza con una bella iniziativa che finisce sul fondo. Alla mezz'ora, Arciello sblocca il risultato con una conclusione che infila Merola. L'estremo difensore si fa trovare pronto, poco più tardi, su una botta centrale. Le due giocate di Arciello sono intervallate da una punizione di Gioielli che non crea problemi ad Ascione. Nel finale di frazione, Gioielli pesca Pragliola che si ritrova a tu per tu col portiere: il calciatore ospite non sbaglia e agguanta il pari. Nel secondo tempo non mancano le occasioni da gol. Casertani pericolosi con Cafaro all'avvio, la rimonta si completa al 57' col colpo di testa vincente di Falco su invenzione di Gatta. Il Napoli United prova ad affidarsi ai migliori, ma non capovolge la situazione. Nella parte conclusiva della sfida, Ascione evita il tris e nega la gioia a Lepre. Non succede più nulla, Leoni ancora sconfitti al triplice fischio.

Il tabellino

Napoli United (4-3-3): Ascione, Langella (75' Fucile), Barone, Ciranna, Diakhaby, Akrapovic, La Montagna, Baumwollspinner, Arciello (48' Renelus), Pelliccia (46' Muniz), Guadagni. A disposizione: Giordani, Annunziata, Gentile, De Marco, Oliva, Greco. Allenatore: Diego Armando Maradona

Villa Literno (4-4-2): Merola, Conte, Severino, Falco, Scarparo, Gatta, Cafaro (70' Lepre), Conte, Di Costanzo (75' Barra), Gioiello, Pragliola (64' Romano). A disposizione: Mallardo, Giannetti, Diana, Albano, Morgese, Befi. Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: Rosanna D'Ambrosi di Nocera Inferiore

Marcatori: 31' Arciello (NU), 41' Pragliola (VL), 57' Falco (VL)

Ammoniti: Diakhaby, Ciranna, Fucile (NU), Conte M. (V)