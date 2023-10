Lo scontro diretto va all'Acerrana, Afragolese ko all'Arcoleo: Lepre match winner

Una vittoria di misura e la vetta riacciuffata, chiara risposta al segnale mandato ieri dal Pompei. L’Acerrana si prende il big match dell’Arcoleo, Afragolese al tappeto con una rete di Lepre. La squadra granata balza in testa alla classifica, mentre i rossoblù restano fermi al terzo posto, agganciati dall’Albanova.

Ospiti che provano a pungere la difesa con una botta dalla distanza di Leone, Rendina è attento e respinge con i pugni. Meglio la compagine di Fabiano in avvio, attorno al quarto d’ora Salvador cerca la conclusione verso la porta dai venticinque metri, ancora l’estremo difensore neutralizza. Risponde la truppa di Sannazzaro con una combinazione tra Lepre e Padovano, il tiro di quest’ultimo termina a lato. Al 34’ ghiotta chance per il Toro con De Simone che, a tu per tu con Gianfagna, si fa ipnotizzare. La fiammata che chiude il primo tempo è dei padroni di casa con Lepre che trova lo spazio per la giocata, il portiere rossoblù mette in angolo al 35’. La ripresa si apre con una disattenzione dell’Acerrana, Salvador cerca di sfruttare il disimpegno errato ma spara alto da ottima posizione. Al 63’ si sblocca la sfida all’Arcoleo. Traiettoria perfetta di Onda dalla bandierina, Lepre impatta di testa e insacca. Al 74’ incredibile opportunità sprecata da Aracri: il fantasista, dopo aver ricevuto da Ndiaye, non raddoppia a porta completamente sguarnita. Passano quattro minuti e Liberti fa la barba al palo, poi è Padovano a sfiorare il bersaglio con il destro. Nel recupero vanno a caccia della gioia personale Lettieri ed Aracri, ma il risultato non cambia più.