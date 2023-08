Eccellenza Campania, arriva l'ufficialità dei gironi: ecco la composizione

La nuova stagione è prossima a prendere il via, le squadre impegnate nel campionato di Eccellenza hanno già avviato le pratiche per la preparazione estiva. Il debutto ci sarà nel weekend del 9/10 settembre, ma a fine agosto - precisamente tra il 26 e il 27 - avverrà l’esordio ufficiale in Coppa Italia. Oggi il Comitato Regionale ha definito la composizione dei due raggruppamenti. Di seguito, il Girone A e il Girone B con le 36 compagini che prenderanno parte al torneo di Eccellenza.

Girone A

1 AC Savoia 1908 (NA)

2 Albanova Calcio (CE)

3 A.C. Afragolese (NA)

4 Casoria Calcio 2023 (NA)

5 Castel Volturno Calcio (CE)

6 Ercolanese 1924 (NA)

7 F.C. Pompei (NA)

8 Mariglianese Calcio (NA)

9 Montecalcio (NA)

10 Napoli United (NA)

11 Nola 1925 ASD (NA)

12 Pomigliano (NA)

13 Puteolana 1902 (NA)

14 Real Acerrana 1926 (NA)

15 Real Aversa 1925 (CE)

16 Real Forio 2014 (NA)

17 Rione Terra (NA)

18 UC Givova Capri Anacapri (NA)

Girone B

1 AC Sant’Antonio Abate 1971 (NA)

2 Apice Calcio 1964 (BN)

3 Audax Cervinara 1926 (AV)

4 Buccino Volcei (SA)

5 Calpazio (SA)

6 Città di Solofra (AV)

7 Costa d’Amalfi (SA)

8 Giffoni Sei Casali (SA)

9 Prosangiorgese (SA)

10 Rossoblu Castel S.Giorgio (SA)

11 Salernum Baronissi (SA)

12 Santa Maria la Carità (NA)

13 Sapri Calcio* (SA)

14 Sarnese 1926 (SA)

15 Scafatese 1922 (SA)

16 U.S. Agropoli (SA)

17 U.S. Faiano 1965 (SA)

18 Virtus Avellino 2013 (AV)