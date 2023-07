Eccellenza - Doppio colpo per il Nola, primo bilancio di Sannazzaro con l'Acerrana. Afragolese, Fabiano in panchina e mercato show

La nuova Afragolese prende il via. La società rossoblù, che ripartirà dal campionato di Eccellenza, affida la panchina a Franco Fabiano. L'allenatore, reduce dalla strepitosa stagione con il San Marzano, torna ad Afragola. Il suo vice è Antonio Barbera, con un passato importante da calciatore professionista e protagonista della parentesi recente con il Savoia. Colpi importanti sul mercato da parte della società: presi i difensori Di Nunzio, Armeno e Cipolletta, i centrocampisti Leone, Marigliano, Vitiello, Prevete e Grieco, e gli attaccanti Liccardi, Liguori, Chianese e De Marco. In casa Puteolana domani riprenderanno le attività sportive, alle ore 16.30 allo Stadio Domenico Conte. La seduta sarà aperta al pubblico, con la Gradinata Serrapica a disposizione della tifoseria. Via altresì alla campagna abbonamenti. I Diavoli Rossi acquistano Sanguineti, Rosolino e Puzone, tornano Accietto e Cacciuottolo, confermato Cappa.

Il difensore Vitiello è un nuovo giocatore del Givova Capri Anacapri che, tra due giorni, darà lo start ufficiale alla nuova stagione. Agli ordini di Felice Rea, gli atleti si ritroveranno al Comunale di Mugnano per riprendere la preparazione. Il direttore sportivo Pietro Varriale fa il punto: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, in considerazione del fatto che siamo riusciti a raggiungere la maggior parte degli obiettivi prefissati. Martedì partirà la preparazione e valuteremo diverse situazioni. Chiaro che faremo ancora qualcosa e cercheremo di cogliere eventuali occasioni senza comunque andare a modificare quello che era il piano condiviso con la società prima dell'inizio del mercato. Dobbiamo partire meglio dello scorso anno, la partenza è importante, non lo scopro certo io, ma partire bene ti consente di gestire il lavoro in maniera diversa, ti offre la possibilità di capire come, poi, intervenire in modo ulteriore. Sono contento del clima che si respira in società, ho da subito capito che si può lavorare in maniera serena. Sono valori semplici, ma ti danno quel qualcosa in più per fare un percorso importante".

Parola per Giovanni Sannazzaro, allenatore dell'Acerrana, dopo una settimana di preparazione: "Il bilancio è positivo dopo giorni di conoscenze per il gruppo, primi concetti e lavori atletici. Ho preferito iniziare con una settimana d'anticipo in virtù delle prossime che saranno più intense, si lavorerà tantissimo sul piano fisico e tecnico-tattico. Conoscevo già i giocatori, ma si può avere un quadro più completo proprio durante gli allenamenti. Modulo? Sono sempre dei numeri, la squadra dovrà essere versatile, lavoreremo su diverse situazione. L'obiettivo di questa settimana era far lavorare la squadra, in maniera tranquilla. La partita offre diverse indicazioni, quella di oggi è il giusto premio e dimostra che c'è tanto da fare. Dobbiamo continuare così, dalla prossima settimana andremo ad intensificare, ma ci riteniamo soddisfatti. Ci faremo trovare pronti per il debutto ufficiale, anche se non ci sarà una condizione ottimale".

Il Montecalcio si assicura D'Abronzo e Pollio, il Rione Terra ufficializza il difensore Iannuzzi mentre il Sant'Antonio Abate chiude per l'esterno d'attacco Norcia. In casa Santa Maria la Carità rinnovano De Caro e De Simone, tris di annunci per il Savoia: Puolo, Esposito e Reda rinforzano i biancoscudati. Il Real Forio tornerà in campo mercoledì 2 agosto per il raduno sotto le indicazioni di Angelo Iervolino. Due top player per il Nola: torna in bianconero il goleador Esposito, Marin potenzia la mediana.