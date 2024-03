Colpaccio Giugliano, a Catania decide Salvemini: doppietta per l'attaccante, in gol anche Ciuferri

Colpaccio esterno del Giugliano, battuto il Catania a domicilio. La squadra di Valerio Bertotto va sotto nel punteggio, ma riesce a rimontare: doppietta di Salvemini e gol di Ciuferri per i gialloblù che vincono allo Stadio Massimino, agganciano momentaneamente la Casertana in classifica e si avvicinano all’obiettivo playoff.

Bastano meno di due minuti agli etnei per passare in vantaggio. Welbeck recupera il pallone e fa partire l’azione, Zammarini mette al centro dove Cianci impatta di testa e batte Russo. Gli ospiti provano a rispondere con un destro di Romano dal limite, la difesa di casa devia e manda in corner. Al quarto d’ora squillo di Peralta, l’estremo difensore blocca. Al 19’ Salvemini cerca l’acrobazia e Furlan compie un miracolo, salvando il risultato con l’aiuto del legno. Passano otto giri di lancette e Di Carmine fa partire un mancino sul secondo palo, la mira è imprecisa. Il Giugliano si affida a un tentativo di Di Dio al 30’ e a una punizione di Berardocco al 33’, replica il Catania con una botta di Cianci allontanata da Russo al 37’ e con un colpo di testa di Monaco un minuto dopo. Il primo tempo va in archivio con una conclusione di Ciuferri che non mette in difficoltà Furlan.

Ad inizio ripresa spunto di Castellini con un traversone dalle parti di Cianci, Russo smanaccia con qualche rischio. Sul capovolgimento di fronte i gialloblù trovano il pareggio: Salvemini si fionda su un disimpegno dei rossazzurri e colpisce con la punta, beffato l’estremo difensore in uscita. Il Giugliano tenta di impensierire ancora Furlan con un tiro a giro di Ciuferri, il numero 22 locale non si lascia sorprendere. Il Catania risponde con un destro da rivedere di Di Carmine. Al 69’ i tigrotti ribaltano il risultato con una deviazione vincente di Ciuferri, ma la gioia dura appena due minuti perché Bouah fa 2-2 sugli sviluppi di un corner. A dieci minuti dal novantesimo Russo è costretto al cambio, Baldi entra e si fa trovare pronto su Welbeck. All’87’ ancora bomber Salvemini lascia il suo timbro sulla partita: l’attaccante gonfia la rete su suggerimento di Giorgione e regala la vittoria ai suoi. Espulso Cicerelli per proteste dopo il gol.

Il tabellino

Catania (4-3-3): Furlan; Bouah (86’ Rapisarda), Monaco, Castellini, Celli; Zammarini, Quaini, Welbeck; Peralta (62’ Cicerelli), Di Carmine (62’ Costantino), Cianci (74’ Chiarella). A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Haveri, Ndoj, Chiricò. All.: Zeoli

Giugliano (4-3-3): Russo (80’ Baldi); Valdesi (72’ Barba), Cargnelutti, Caldore, Yabre (57’ Oyewale); Romano, Berardocco (57’ De Rosa), Giorgione; Di Dio (72’ De Sena), Salvemini, Ciuferri. A disp.: Rob Coprean, Boccia, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Oviszach, Diop. All.: Bertotto

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova

Marcatori: 2’ Cianci (C), 48’ Salvemini (G), 69’ Ciuferri (G), 71’ Bouah (C), 87’ Salvemini (G)

Ammoniti: Zammarini (C), Salvemini (G)

Espulso: 88’ Cicerelli (C)