Il Giugliano ribalta l'Avellino, show al De Cristofaro: 3-2 per i gialloblù

Occasioni da una parte e dall’altra, cinque gol, due rigori e altrettante espulsioni: è show allo stadio De Cristofaro tra Giugliano e Avellino. Esulta la squadra di Valerio Bertotto che torna alla vittoria (3-2) e sale in settima posizione, la brigata di Michele Pazienza non approfitta dello stop del Benevento e resta a -4 dal secondo posto.

Primo tempo vivace e pieno di colpi di scena. Dopo una fase iniziale di studio, sono i gialloblù a calciare verso lo specchio della porta con Giorgione che chiama in causa Ghidotti al 9’. Sul capovolgimento di fronte Patierno colpisce di testa su suggerimento di Rocca, Russo si oppone con un grande intervento. Poi il direttore di gara ferma il gioco per offside di Armellino. Al 16’ contatto nell’area dei tigrotti tra Cargnelutti e Sgarbi, timide proteste dei lupi ma l’arbitro fa continuare. Passano quattro minuti e Rocca ci prova da venti metri con il mancino, Russo si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Sgarbi mette un rasoterra al centro: Patierno anticipa tutti e col destro insacca. L’Avellino cerca di approfittare del momento positivo e sfiora il raddoppio con una deviazione di Patierno su una punizione velenosa di Liotti. Anche in questo caso si alza la bandierina dell’assistente. Il Giugliano prova a prendere campo, sale la tensione e i biancoverdi protestano per un contatto su Liotti in area. Al 43’ Rigione contrasta Salvemini, Galipò non ha dubbi e assegna il rigore: Salvemini trasforma centralmente, tante le proteste tra gli ospiti e Sgarbi - attaccante in prestito dal Napoli - viene allontanato dal fischietto di Firenze.

I ragazzi di Bertotto rientrano in campo con convinzione, complice anche la superiorità numerica. Subito occasione per Balde che ha spazio per chiudere la manovra, ma il suo destro è centrale e facile preda di Ghidotti. Nonostante l’uomo in meno gli ospiti si riportano nella zona di Russo con una torsione di testa di Armellino su azione da calcio d’angolo. L’Avellino torna a pungere con un’incornata alta di Frascatore, nell’altra metà campo invece Salvemini non impegna Ghidotti con un diagonale. Al 59’ invenzione di Patierno che innesca Liotti, il ventinovenne davanti a Russo non sbaglia. Reazione immediata del Giugliano con una sassata di Cargnelutti che obbliga l’estremo difensore alla parata. Proprio il centrale, dal corner seguente, impatta di testa e pareggia. Balde, nel tentativo di recuperare il pallone, colpisce un avversario e viene espulso. Al 64’ fallo di mano di Rigione e secondo rigore assegnato ai tigrotti: sul dischetto si presenta Salvemini che completa la rimonta. Al 70’ Russo si accentra e scarica il destro verso il bersaglio, il portiere neutralizza in due tempi. Le due formazioni non si risparmiano nel finale di partita, ma il Giugliano resiste ai tentativi dell’Avellino (clamorosa l’occasione sprecata da Llano di testa al 94’) e conquista la vittoria al triplice fischio.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale (46’ Yabre); Giorgione (73’ Romano), Maselli (88’ Oviszach), De Rosa; Ciuferri (81’ Gladestony), Salvemini (88’ De Sena), Balde. A disp.: Baldi, Coprean, Scognamiglio, Diop, Perdonò, Berardocco, Boccia, Barba, Di Dio. All.: Bertotto

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione (77’ Cionek), Frascatore; Ricciardi (46’ Russo), De Cristofaro, Armellino, Rocca (69’ Llano), Liotti (73’ Tito); Patierno (73’ Gori), Sgarbi. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Pezzella, Dall'Oglio, Palmiero, D'Ausilio, Marconi, Tozaj. All.: Pazienza

Arbitro: Galipò di Firenze

Marcatori: 20’ Patierno (A), 45’ rig. Salvemini (G), 59’ Liotti (A), 61’ Cargnelutti (G), 65’ rig. Salvemini (G)

Ammoniti: Rocca (A), Cancellotti (A), Patierno (A), Maselli (G), Rigione (A), Salvemini (G)

Espulsi: al 45’ Sgarbi (A), al 62’ Balde (G)