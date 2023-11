Real Casalnuovo, prima vittoria esterna: Canicattì battuto a domicilio

Guizzo esterno e seconda vittoria consecutiva per il Real Casalnuovo. La squadra di Raffaele Esposito, reduce da un weekend di sosta, si impone sul campo del Canicattì e opera il sorpasso in classifica. Prima vittoria esterna per la compagine campana, protagonista di un primo tempo da favola. Da rivedere invece qualche meccanismo difensivo e una ripresa più difficile, complice la volontà della truppa di Orazio Pidatella di rientrare nel match. Non basta la reazione ai biancorossi che devono rimandare l’appuntamento con la vittoria tra le mura amiche in questo campionato. Gara subito in discesa per gli ospiti con Carnevale che sblocca dopo appena sei giri di lancette con un colpo di testa sull’assist di Reginaldo. Al 24’ il Real Casalnuovo raddoppia con Dore, abile a superare Scuffia con una conclusione vincente. Passano soltanto cinque minuti ed è ancora Carnevale a segnare. Il numero 14, complice una marcatura non efficace dei difensori locali, ha la libertà di entrare in area e di concludere a rete con un tiro ad incrociare. Soltanto nella seconda frazione il Canicattì accorcia con una punizione di Tempesta al 62’. Al 93’ il gol del 2-3: è Vecchi a calciare verso la porta difesa da Rossi, la palla batte sulla traversa e varca la linea di porta.

Il tabellino

Canicattì: Scuffia, Amenta, Gambicchia, Salvia (72' Tavella), Raimondi, Loza, Catania F., Tempesta (81' Frangiamone), D'Onofrio (46' Vecchi), Catania G., Sidibe. A disp.: Testagrossa, Cabriglia, Messina, Diaz, Terrana, Caramazza. All.: Pidatella

Real Casalnuovo: Rossi, Dore (60' Sagambati), Reginaldo (66' Sarno), Carnevale (78' Ruggiero), Camorani, Sosa, Pezzi, Galizia, Buchicchio, Bonavita, Vivacqua (91' Castellano). A disp.: Viola, Piga, Dicorato, Croce, Cannavaro. All.: Esposito

Arbitro: Dania di Milano

Marcatori: 7' Carnevale (RC), 24' Dore (RC), 29' Carnevale (RC), 62' Tempesta (C), 93' Ferraro (C)

Ammoniti: Loza, Sidibe (C), Dore (RC)

Espulso: Catania G. (C)