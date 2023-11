Sussulto Palmese, pari al Puttilli: Barletta acciuffato in pieno recupero

La Palmese torna a far punti in campionato. Dopo quattro sconfitte consecutive, il fanalino di coda del Girone H si assicura un pareggio in trasferta nella tana del Barletta. Un sussulto importante per i rossoneri, bravi a tenere in bilico la gara e a pareggiare in extremis. La cronaca però si apre con un tentativo dei padroni di casa con Bramati, risponde la formazione ospite con una conclusione di Tribuno deviata in calcio d'angolo. Nonostante classifica e momento differenti, i rossoneri giocano con convinzione e si affacciano dalle parti degli avversari con Silvestro che manca l'impatto giusto da ottima posizione. Al 21' Ngom prova a sorprendere Scognamiglio, l'estremo difensore neutralizza la minaccia. Palmese ancora pericolosa al 26' con Schiavino, ma sul ribaltamento della manovra il Barletta conquista un calcio di rigore. Peluso interviene in maniera irregolare su Schelotto, l'arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta proprio l'ex Inter che spiazza Scognamiglio e stappa la sfida. I campani vanno alla ricerca del pareggio e in avvio di ripresa vanno vicini al bersaglio con Silvestro. Al 62' trema la retroguardia di Pietropinto con una traversa colpita da Caputo di testa, sulla ribattuta Russo manca il tap-in. La gara resta aperta con fiammate da una parte e dall'altra, squilli di Silvestro e di nuovo di Caputo ma il risultato non cambia. Al 94' ci pensa Potenza a ristabilire l'equilibrio nel risultato con una sassata da fuori che supera Sapri e regala un punto prezioso alla Palmese.

Il tabellino

Barletta: Sapri, Rizzo (79' Lippo), De Marino, Silvestri, Sepe, Bramati (59' Cafagna), Marconato, Fornaro (79' Venanzio), Schelotto (59' S. Russo), Ngom (70' Marilungo), Caputo. A disp.: Provitolo, Di Piazza, Inguscio, Lobosco. All.: Ginestra

Palmese: Scognamiglio, Romano (22' Peluso), Schiavino, L. Russo, Morlando, Amato (82' Manco), Fusco, Silvestro, Potenza, Tribuno (65' Filogamo), Puntoriere. A disp.: Aprile, Esposito, Boemio, De Rogatis, Ferrara, Noletta. All.: Pietropinto

Arbitro: Marchetti di L'Aquila

Marcatori: 31' rig. Schelotto (B), 94' Potenza (P)

Ammoniti: Silvestri, Schiavino, De Marino, Silvestro, Fusco, Potenza