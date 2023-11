L'Ischia aggancia l'Anzio, pari di rigore al Bruschini: De Marco sblocca, Pinto fa 1-1 nel recupero

Un botta e risposta nel finale di partita, entrambe le squadre a segno dagli undici metri. L’Ischia Calcio, con caparbietà e convinzione, riprende l’Anzio allo stadio Bruschini e torna sull’isola con un punto. Al vantaggio iniziale firmato da De Marco risponde Pinto in pieno recupero.

Il pericolo numero uno è di marca ospite sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la prima chance della partita è dei padroni di casa con un destro di Giordani dall’interno dell’area: la sfera si perde di poco fuori. Replicano gli ospiti con un colpo di testa di Montuori, ancora dopo una battuta dalla bandierina, l’incornata è imprecisa. Al 16’ Talamo raccoglie un cross dalla destra e gira di testa, senza inquadrare però il bersaglio. Gli isolani prova a pungere anche al 18’ in contropiede, Rizzaro si fa trova pronto e neutralizza la minaccia. Al 21’ Lilli scappa a destra e si accentra, scarico per Gennari che alza troppo la mira e spreca una potenziale opportunità. L’Anzio tenta di impensierire di nuovo Gemito, l’estremo difensore dell’Ischia fa buona guardia. Al 27’ la difesa gialloblù buca l’intervento, la sfera arriva dalle parti di Bencivenga che impiega troppo a calciare e il portiere non si lascia sorprendere dalla giocata. Poco dopo la mezz’ora di gioco, Patalano si ritrova con il pallone tra i piedi dal limite e conclude verso la porta, il destro è fuori dal bersaglio. Più ghiotta l’occasione di testa di Damiano su un traversone dalla corsia, l’under svetta ma non indirizza. Nel finale di frazione Rizzaro è protagonista di un super intervento su Talamo, negando la gioia del gol all’attaccante. Sul versante opposto Gemito deve allontanare un destro di Giordani dalla distanza e diretto verso lo specchio.

Buon approccio alla ripresa per gli isolani che vanno vicini al vantaggio con un tentativo di Maiorano da posizione defilata, il pallone finisce sull’esterno della rete. Al 55’ potenziale chance sprecata da Flores Heatley che, da mattonella invitante, allarga in maniera sbagliata per un compagno: ottima lettura di Buono che intercetta e fa ripartire la sua squadra. Al 58’ Talamo protegge la palla e con il sinistro chiama in causa Rizzaro, poi il fischietto di Arezzo ferma tutto dopo una sbracciata dell’attaccante ai danni di un avversario. L’episodio che cambia il volto del match arriva al 75’ con un rigore assegnato dal signor Barbetti ai padroni di casa. Sul punto di battuta si presenta De Marco che non fallisce, Gemito intuisce ma non riesce ad opporsi. L’Ischia ci crede ed aggancia l’Anzio in pieno recupero: Florio viene abbattuto in area e l’arbitro concede il penalty. Pinto si prende la responsabilità e deposita nel sacco per l’1-1 finale.

Il tabellino

Anzio: Rizzaro, Buatti, D'Amato, De Simoni, Busti (66’ Sirignano), Galati, Bencivenga (56’ Bartolotta), Gennari (74’ De Gennaro), Flores Heatley, Lilli, Giordani (56’ De Marco). A disp.: Perna, Mincione, Falconio, Lo Fazio, Cantoni. All.: Guida

Ischia: Gemito, Florio, Buono L. (79’ Cibelli), Maiorano (79’ Ballirano), Montuori, Pastore, Giacomarro, Patalano, Talamo (69’ Pinto), Arcamone (66’ Quirino), Damiano. A disp.: Vivace, Buono S., Chiariello, Bisogno, Matarese). All.: Buonocore

Arbitro: Barbetti di Arezzo

Marcatori: 78’ De Marco (A) su rigore, 93’ Pinto (I) su rigore

Ammoniti: Arcamone (I), Patalano (I), Montuori (I), Florio (I), De Gennaro (A)