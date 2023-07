Calciomercato Serie D - L'Ischia tessera Quirino, Filogamo e Noletta per la Palmese. Portici, altre due ufficialità

Gioventù, esplosività e forza fisica. L’Ischia si è aggiudicata un profilo under piuttosto interessante per il prossimo campionato di Serie D. Luca Quirino, esterno d’attacco classe 2004, è un nuovo calciatore gialloblù. Già annunciato in conferenza stampa dal direttore sportivo Lubrano, il diciannovenne è stato uno dei protagonisti del Procida nelle ultime due stagioni. Gol e assist per il talento isolano che ha contribuito agli obiettivi della squadra in Promozione e adesso si prepara al doppio salto di categoria.

La Palmese si è assicurata le prestazioni di Biagio Filogamo, attaccante che ritrova mister Savio Sarnataro dopo l’esperienza al San Ciro. Imprevedibilità e dinamismo per il reparto avanzato dei rossoneri che hanno perfezionato pure il tesseramento di Cristian Noletta, pezzo pregiato del mercato under strappato all’agguerrita concorrenza. Il classe 2005 approda al Comunale dalla Juve Stabia.

Il Portici ha rinforzato la batteria dei portieri con l’innesto di Mattia Connola, estremo difensore classe 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Passaggi poi importanti con il Napoli Under 16 e la Turris Under 17, Primavera 4 e Primavera 3. Nel pacchetto arretrato è arrivata la firma altresì per Alessandro Gargiulo. Formatosi nella cantera dell’Avellino, il ventitreenne ha indossato le casacche di Real Aversa, Paganese, Bitonto, Sorrento, Polisportiva Santa Maria e Gladiator.