Calciomercato Serie D - L'Ischia si assicura Baldassi e Montuori, Scaffidi firma per il Portici. Russo è un nuovo calciatore della Palmese

Primi colpi di mercato per l’Ischia. L’opera di rinforzamento della rosa, portata avanti dal direttore sportivo Mario Lubrano e dall’allenatore Enrico Buonocore, prende il via ufficialmente. Doppio acquisto per i gialloblù che si sono assicurati le prestazioni dell’attaccante Valerio Baldassi e del difensore Massimiliano Montuori. Il primo, ventiquattrenne romano, è un esterno offensivo, abile a giocare su entrambe le corsie. Nella scorsa stagione ha militato nel Real Monterotondo (Serie D, Girone G) dopo aver iniziato la carriera nella Lupa Roma, passando per Vis Artena e Primavera della Salernitana. Sessantanove le presenze collezionate da Baldassi nella quarta serie nazionale con un bottino di diciannove realizzazioni: “Il primo impatto con l'isola d'Ischia è stato bellissimo, non vedo l'ora di ripartire e regalare soddisfazioni a questa società che mi ha fortemente voluto”. Origini campane per il centrale che, nonostante l’età, conosce bene la categoria. Il classe 1997 è reduce dalla stagione nel Girone D di Serie D nelle fila dell’Aglianese. Montuori ha iniziato la carriera con la Nocerina, indossando altresì le casacche di Gelbison, Picerno, Ravenna, Notaresco, Marsala, Portici, Madrepietra Daunia e Vastogirardi. Centocinquanta le presenze collezionate nella quarta serie nazionale: “Sono felice di aver scelto questa destinazione. Al di là della bellezza dell'isola, Ischia ha una grande tradizione calcistica e farò del mio meglio per contribuire ai successi sportivi del club”.

Un difensore di esperienza per la Palmese di Savio Sarnataro. Liberato Russo, classe 1992 di Castellammare di Stabia, è un nuovo giocatore rossonero. Il trentenne è un prodotto del settore giovanile del Benevento, con cui fa il suo esordio tra i professionisti. Poi Vico Equense in C2 e tantissima D in giro per l’Italia passando da Messina, Locri, Portici, Giugliano, Sorrento tra le altre, con l’ultima stagione vissuta tra Acireale e Nola. Doppia conferma per il Portici. Pierluigi Riccio e Salvatore Pelliccia continueranno a difendere i colori azzurri anche nel prossimo campionato. Al San Ciro infine arriva Federico Scaffidi. Il centravanti classe 2001, cresciuto nella cantera della Lazio, dopo un triennio a Grosseto si trasferisce sul suolo campano.