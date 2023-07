Calciomercato Serie D - L'Ischia ingaggia Talamo e Scorza, Galdean resta alla Palmese. Portici, arriva Turchet

Nuovi innesti per l’Ischia. Buonocore, in vista del prossimo campionato di Serie D, potrà contare su forze fresche dalla terraferma. Il club gialloblù ha diramato in giornata due comunicati ufficiali. Il primo riguarda Nicola Talamo, attaccante nativo di Pozzuoli e protagonista di un triennio con la maglia della Nocerina. Il classe ’96 ha collezionato 230 presenze tra Serie B, Serie C e Serie D con le casacche di importanti di Siracusa, Paganese, Alessandria, Cremonese e Latina. Quarantasette le reti realizzate nelle categorie nazionali da Talamo che all'atto della firma ha affermato di “avere grandi motivazioni, pronto per il ritiro pre-campionato in un club che è si riaffaccia in una categoria consona al suo blasone calcistico”. Il tassello in difesa invece è Flavio Scorza, 2003 reduce dalla stagione con il Portici, in cui ha totalizzato 26 presenze e un gol. Il terzino predilige agire sulla sinistra e calcia con ambedue i piedi: “Pur essendo giovane, conosco la categoria e so bene che ci sarà bisogno del massimo impegno per regalare alla società e alla tifoseria le soddisfazioni che meritano”.

Doppia conferma per la Palmese che si è assicurata le permanenze del jolly difensivo Marco Romano e del metronomo Marian Galdean. Per il mediano, i rossoneri hanno dovuto battere la concorrenza del mercato e delle numerose squadre interessate. Il Portici ha definito l’acquisto di Jacopo Turchet. Il centrocampista classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha vestito la maglia della Torres con 26 apparizioni. La scorsa stagione, infine, è andato a segno due volte in 21 gare con la maglia del Derthona. Mister Grimaldi potrà contare su un calciatore duttile, in grado di agire in cabina di regia e, all’occorrenza, anche sulla trequarti a supporto dell’attacco.